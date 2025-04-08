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Российские военные освободили Гуево в Курской области
Российские военные освободили Гуево в Курской области - 08.04.2025, ПРАЙМ
Российские военные освободили Гуево в Курской области
Российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:50+0300
2025-04-08T12:50+0300
2025-04-08T12:50+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Горналя и Олешни. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Российские военные освободили Гуево в Курской области
МО: группировка "Север" освободила Гуево в Курской области
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Горналя и Олешни.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области