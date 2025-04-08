https://1prime.ru/20250408/guevo-856470501.html

Российские военные освободили Гуево в Курской области

Российские военные освободили Гуево в Курской области - 08.04.2025, ПРАЙМ

Российские военные освободили Гуево в Курской области

Российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:50+0300

2025-04-08T12:50+0300

2025-04-08T12:50+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российская группировка "Север" освободила Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Горналя и Олешни. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Александрии, Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://1prime.ru/20250331/udar-856243394.html

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россия, всу