Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/iran-856456120.html
В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах
В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах - 08.04.2025, ПРАЙМ
В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах
Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T00:51+0300
2025-04-08T00:51+0300
мировая экономика
экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856456120.jpg?1744062675
ТЕГЕРАН, 8 апр - ПРАЙМ. Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с Ираном, в котором заявило, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества. Ранее Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по иранской ядерной программе. "Недавние заявления Дональда Трампа о проведении прямой встречи с иранскими официальными лицами вызвали широкий резонанс… Представитель МИД Ирана ранее заявлял, что прямые переговоры (с Вашингтоном - ред.) не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках. Такое действие Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран", - следует из сообщения иранского агентства Nour News. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, мид
Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, МИД
00:51 08.04.2025
 
В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах

Nour News назвало заявление Трампа о переговорах с Ираном психологической операцией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 8 апр - ПРАЙМ. Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с Ираном, в котором заявило, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества.
Ранее Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по иранской ядерной программе.
"Недавние заявления Дональда Трампа о проведении прямой встречи с иранскими официальными лицами вызвали широкий резонанс… Представитель МИД Ирана ранее заявлял, что прямые переговоры (с Вашингтоном - ред.) не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках. Такое действие Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран", - следует из сообщения иранского агентства Nour News.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампАли ХаменеиМасуд ПезешкианМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала