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В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах

В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах - 08.04.2025, ПРАЙМ

В Иране ответили на заявление Трампа о прямых переговорах

Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T00:51+0300

2025-04-08T00:51+0300

2025-04-08T00:51+0300

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 8 апр - ПРАЙМ. Иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с Ираном, в котором заявило, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества. Ранее Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по иранской ядерной программе. "Недавние заявления Дональда Трампа о проведении прямой встречи с иранскими официальными лицами вызвали широкий резонанс… Представитель МИД Ирана ранее заявлял, что прямые переговоры (с Вашингтоном - ред.) не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках. Такое действие Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран", - следует из сообщения иранского агентства Nour News. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, мид