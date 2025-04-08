Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает после падения три сессии подряд - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250408/neft-856460773.html
Нефть дорожает после падения три сессии подряд
Нефть дорожает после падения три сессии подряд - 08.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после падения три сессии подряд
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в среднем на 1,5% после падения три сессии подряд, свидетельствуют данные торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T08:24+0300
2025-04-08T08:24+0300
экономика
нефть
торги
москва
сша
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в среднем на 1,5% после падения три сессии подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,46% - до 65,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 61,66 доллара. Нефтяные цены падали три предыдущих дня подряд, в том числе в понедельник Brent подешевел на 2,1%, WTI - на 1,2%, в пятницу и четверг падение цен составляло не менее 6%. Таким образом, суммарно за три дня нефть подешевела почти на 15%, а стоимость опустилась до уровней 2021 года. Уменьшение нефтяных цен было связано с решением "добровольцев" ОПЕК+ ускорить выход из ряда ограничений по добыче нефти. Также президент США Дональд Трамп ранее ввел "взаимные" импортные пошлины, что усилило опасения за мировую экономику и торговлю и стало причиной глобального ухода трейдеров от риска и снижения фондовых бирж. Аналитики Citi Research рекомендовали инвесторам воздержаться от покупок и оставаться в короткой позиции по сырьевым товарам, подверженным риску, включая нефть, пишет газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/20250407/neft-856450864.html
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, москва, сша, дональд трамп, опек
Экономика, Нефть, Торги, МОСКВА, США, Дональд Трамп, ОПЕК
08:24 08.04.2025
 
Нефть дорожает после падения три сессии подряд

Нефть дорожает в среднем на 1,5% после падения три сессии подряд

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в среднем на 1,5% после падения три сессии подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,46% - до 65,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 61,66 доллара.
Нефтяные цены падали три предыдущих дня подряд, в том числе в понедельник Brent подешевел на 2,1%, WTI - на 1,2%, в пятницу и четверг падение цен составляло не менее 6%. Таким образом, суммарно за три дня нефть подешевела почти на 15%, а стоимость опустилась до уровней 2021 года.
Уменьшение нефтяных цен было связано с решением "добровольцев" ОПЕК+ ускорить выход из ряда ограничений по добыче нефти. Также президент США Дональд Трамп ранее ввел "взаимные" импортные пошлины, что усилило опасения за мировую экономику и торговлю и стало причиной глобального ухода трейдеров от риска и снижения фондовых бирж.
Аналитики Citi Research рекомендовали инвесторам воздержаться от покупок и оставаться в короткой позиции по сырьевым товарам, подверженным риску, включая нефть, пишет газета Wall Street Journal.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Цены на нефть пошли вниз после заявления Трампа о новых пошлинах против КНР
Вчера, 18:54
 
ЭкономикаНефтьТоргиМОСКВАСШАДональд ТрампОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала