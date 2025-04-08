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Нефть дорожает после падения три сессии подряд

Нефть дорожает после падения три сессии подряд - 08.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после падения три сессии подряд

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в среднем на 1,5% после падения три сессии подряд, свидетельствуют данные торгов. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T08:24+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в среднем на 1,5% после падения три сессии подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,46% - до 65,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 61,66 доллара. Нефтяные цены падали три предыдущих дня подряд, в том числе в понедельник Brent подешевел на 2,1%, WTI - на 1,2%, в пятницу и четверг падение цен составляло не менее 6%. Таким образом, суммарно за три дня нефть подешевела почти на 15%, а стоимость опустилась до уровней 2021 года. Уменьшение нефтяных цен было связано с решением "добровольцев" ОПЕК+ ускорить выход из ряда ограничений по добыче нефти. Также президент США Дональд Трамп ранее ввел "взаимные" импортные пошлины, что усилило опасения за мировую экономику и торговлю и стало причиной глобального ухода трейдеров от риска и снижения фондовых бирж. Аналитики Citi Research рекомендовали инвесторам воздержаться от покупок и оставаться в короткой позиции по сырьевым товарам, подверженным риску, включая нефть, пишет газета Wall Street Journal.

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нефть, торги, москва, сша, дональд трамп, опек