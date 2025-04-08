https://1prime.ru/20250408/neft-856467257.html

Эксперт объяснил резкое падение цен на нефть

Эксперт объяснил резкое падение цен на нефть - 08.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил резкое падение цен на нефть

Падение цен на майские и июньские фьючерсы на нефть не дает объективной картины рынка и связано с паническими настроениями на биржах после введения новых пошлин | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T11:36+0300

2025-04-08T11:36+0300

2025-04-08T11:36+0300

экономика

рынки

нефть

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - ПРАЙМ. Падение цен на майские и июньские фьючерсы на нефть не дает объективной картины рынка и связано с паническими настроениями на биржах после введения новых пошлин руководством США, заявил РИА Новости главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп пообещал дополнительные пошлины в 50% к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. В то же время президент США отметил, что переговоры со странами, изъявившими желание заключить сделки по пошлинам, начнутся немедленно. Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге накануне стоимость июньского фьючерса марки Brent упала ниже 63 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2021 года, суммарно за три дня - четверг, пятницу и понедельник - нефть подешевела почти на 15%. "Внезапно упали фьючерсы на нефть, такого не было с 2021 года. Мне кажется, что это, конечно, и панические настроения, связаны они в основном с тем, что введение пошлин, не исключено еще взаимных, ответных пошлин, приведет к снижению деловой активности, к падению потребления и так далее", - сказал Марцинкевич. "Я специально использовал слово фьючерс. Фьючерс - это обещание купить, продать нефть через месяц. То есть, падают майские фьючерсы. Что касается самой черной жижи, физической нефти, на мировом рынке нефти не более 8%, все остальное - нефть бумажная. Фьючерсы, факторинговые сделки, еще какие-то деривативы. Так что такой объективной картины мы пока еще не видим, пока волнуются прежде всего трейдеры. Словесная интервенция и вот такой результат", - добавил он. На такое поведение на рынке нефти наложилось и то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал пересматривать решение об увеличении объемов добычи нефти, которое было принято ранее, отметил эксперт. "Только что мониторинговый комитет заседал, как прокомментировал наш участник от России, вице-премьер Александр Валентинович Новак, ОПЕК+ оставляет за собой возможность в любой момент среагировать, если выяснится, что последствия более серьезные, чем эта паника. Сколько этот тренд продлится, сейчас сказать сложно" , - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20250408/ekonomika-856464122.html

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рынки, нефть, сша