https://1prime.ru/20250408/neft-856471680.html
Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть
Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть - 08.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть
Цены на нефть в мире могут продолжить снижение котировок на этой неделе, определяющим будет развитие ситуации с новыми импортными пошлинами, которые ввел... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T13:06+0300
2025-04-08T13:06+0300
2025-04-08T13:06+0300
экономика
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82750/19/827501912_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_cacef05e08e14b146e2df875e5f986f2.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут продолжить снижение котировок на этой неделе, определяющим будет развитие ситуации с новыми импортными пошлинами, которые ввел президент США Дональд Трамп, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг после подписания Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге накануне они опустились ниже 63 долларов за баррель марки Brent впервые с 12 апреля 2021 года, суммарно за три дня - четверг, пятницу и понедельник - нефть подешевела почти на 15%. Однако во вторник цены вернулись к росту. Утром стоимость июньских фьючерсов Brent росла почти на 1,5% и вернулась выше 65 долларов за баррель, при этом на 12.57 мск она держится в районе 64 долларов. "В условиях высокой неопределенности не исключено дальнейшее снижение котировок на этой неделе. Определяющим для рынка будет развитие ситуации с пошлинами - будут ли хотя бы частично пересмотрены ставки тарифов для ряда стран за счет переговоров и уступок. По заявлениям Белого дома, с запросом провести переговоры к США обратились более 50 стран. Среди них, как сообщил CNN, Вьетнам, Индия и Израиль, с которыми обсуждается возможность заключения двусторонних торговых соглашений, которые могли бы снизить пошлины", - отмечает Брагин.
https://1prime.ru/20250408/neft-856467257.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82750/19/827501912_72:0:953:661_1920x0_80_0_0_49bda27de14ad4dcdd17ff8fa350e18b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша
Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть
Эксперт Брагин: цены на нефть могут продолжить снижение на этой неделе
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут продолжить снижение котировок на этой неделе, определяющим будет развитие ситуации с новыми импортными пошлинами, которые ввел президент США Дональд Трамп, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг после подписания Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге накануне они опустились ниже 63 долларов за баррель марки Brent впервые с 12 апреля 2021 года, суммарно за три дня - четверг, пятницу и понедельник - нефть подешевела почти на 15%.
Однако во вторник цены вернулись к росту. Утром стоимость июньских фьючерсов Brent росла почти на 1,5% и вернулась выше 65 долларов за баррель, при этом на 12.57 мск она держится в районе 64 долларов.
"В условиях высокой неопределенности не исключено дальнейшее снижение котировок на этой неделе. Определяющим для рынка будет развитие ситуации с пошлинами - будут ли хотя бы частично пересмотрены ставки тарифов для ряда стран за счет переговоров и уступок. По заявлениям Белого дома, с запросом провести переговоры к США обратились более 50 стран. Среди них, как сообщил CNN, Вьетнам, Индия и Израиль, с которыми обсуждается возможность заключения двусторонних торговых соглашений, которые могли бы снизить пошлины", - отмечает Брагин.
Эксперт объяснил резкое падение цен на нефть