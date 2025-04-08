https://1prime.ru/20250408/neft-856471680.html

Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть

Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть - 08.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт допустил дальнейшее снижение цен на нефть

Цены на нефть в мире могут продолжить снижение котировок на этой неделе, определяющим будет развитие ситуации с новыми импортными пошлинами, которые ввел... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T13:06+0300

2025-04-08T13:06+0300

2025-04-08T13:06+0300

экономика

нефть

сша

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут продолжить снижение котировок на этой неделе, определяющим будет развитие ситуации с новыми импортными пошлинами, которые ввел президент США Дональд Трамп, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг после подписания Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге накануне они опустились ниже 63 долларов за баррель марки Brent впервые с 12 апреля 2021 года, суммарно за три дня - четверг, пятницу и понедельник - нефть подешевела почти на 15%. Однако во вторник цены вернулись к росту. Утром стоимость июньских фьючерсов Brent росла почти на 1,5% и вернулась выше 65 долларов за баррель, при этом на 12.57 мск она держится в районе 64 долларов. "В условиях высокой неопределенности не исключено дальнейшее снижение котировок на этой неделе. Определяющим для рынка будет развитие ситуации с пошлинами - будут ли хотя бы частично пересмотрены ставки тарифов для ряда стран за счет переговоров и уступок. По заявлениям Белого дома, с запросом провести переговоры к США обратились более 50 стран. Среди них, как сообщил CNN, Вьетнам, Индия и Израиль, с которыми обсуждается возможность заключения двусторонних торговых соглашений, которые могли бы снизить пошлины", - отмечает Брагин.

https://1prime.ru/20250408/neft-856467257.html

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нефть, сша