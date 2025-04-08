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Цены на нефть стабилизируются после резких колебаний

Цены на нефть стабилизируются после резких колебаний - 08.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть стабилизируются после резких колебаний

Мировые цены на нефть во вторник днем практически стабилизировались после утреннего роста на 1,5% и падения накануне - отыграв прежние страхи и надежды,... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T14:25+0300

2025-04-08T14:25+0300

2025-04-08T14:26+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем практически стабилизировались после утреннего роста на 1,5% и падения накануне - отыграв прежние страхи и надежды, трейдеры ожидают новых факторов, которые могли бы повлиять на рынок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.13 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на незначительные 0,11%, до 64,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 60,82 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 1,5%. При этом в понедельник марка Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,2%, а в пятницу и четверг падение цен составляло не менее 6%. Инвесторы продолжают оценивать неоднозначные факторы. С одной стороны, введенные США "взаимные" импортные пошлины и ответные меры Китая усиливают опасения по поводу мировой экономики и торговли, что потенциально влияет на нефтяной спрос. В то же время в понедельник в СМИ появились сообщения со ссылкой на заявление директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта о том, что рассматривается возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако пресс-служба Белого дома заявила, что это не так. Также рынки учитывают решение ряда участников ОПЕК+ ускорить отход от ряда ограничений на добычу нефти. Трейдеры также обратили внимание на то, что Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США перенесло публикацию ежемесячного краткосрочного прогноза ситуации на нефтяном рынке (STEO) на четверг, хотя планировалось его представить позже во вторник. "Риск рецессии будет только расти и восприятие мирового спроса на нефть будет снижаться, если мы не услышим признаков того, что Трамп будет работать с ЕС или Китаем в более конструктивном ключе", - цитирует агентство Блумберг главу отдела исследований Pepperstone Group в Мельбурне Криса Уэстона (Chris Weston).

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торги, нефть, цены