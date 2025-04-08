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Эксперты спрогнозировали динамику цен на нефть по итогам 2025 года

Эксперты спрогнозировали динамику цен на нефть по итогам 2025 года - 08.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали динамику цен на нефть по итогам 2025 года

Средняя цена на нефть в мире по итогам 2025 года будет выше 60 долларов за баррель, поскольку сохраняется риск конфликта между США и Ираном, считают опрошенные... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T16:56+0300

2025-04-08T16:56+0300

2025-04-08T16:56+0300

экономика

нефть

иран

сша

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на нефть в мире по итогам 2025 года будет выше 60 долларов за баррель, поскольку сохраняется риск конфликта между США и Ираном, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению на прошлой неделе после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге накануне они опустились ниже 63 долларов за баррель марки Brent впервые с 12 апреля 2021 года, суммарно за три дня - четверг, пятницу и понедельник - нефть подешевела почти на 15%. Однако во вторник цены вернулись к росту. Утром стоимость июньских фьючерсов Brent росла почти на 1,5% и вернулась выше 65 долларов за баррель, при этом на 16.41 мск она держится в районе 64,6 доллара. "В нынешнем году средняя цена Brent по итогам 2025 года гарантированно будет выше отметки в 60 долларов за баррель - будет сказываться напряженность вокруг Ирана", - считает гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Подобной точки зрения придерживается и независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Несмотря на "гонку предложения" между ОПЕК+ и другими нефтедобывающими странами вне альянса, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддержит цены. "В 2025 году средняя цена будет выше 60 долларов за баррель по одной простой причине: есть риски для конфликта США и Ирана", - отметил он в разговоре с РИА Новости. При этом Родионов ожидает, что после 2025 года мир вступит в период долговременной стабилизации цен на нефть на более низких уровнях, чем они есть сейчас, в пределах 55-60 долларов за баррель. ОПЕК+ БОРЕТСЯ ЗА РЫНОК По мнению опрошенных агентством экспертов, к снижению цен на нефть в среднесрочной перспективе, в частности, приведут планы ОПЕК+ ускорить наращивание добычи. "Решение ОПЕК+ увеличить квоту на 411 тысяч баррелей в сутки - это пробный шар... Они понимали, что рынок уперся в порог 75 долларов за баррель и текущий уровень квот не позволяет повысить цены. При этом уже в конце 2024 года сформировались очевидные признаки снижения цен. В частности, это было связано с торможением спроса в Китае из-за электромобильной революции. С другой стороны, в странах Южной Америки происходил рост добычи из-за введения в строй плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти", - объяснил Родионов. Также решение ОПЕК+ связано с рисками потери рынка из-за роста добычи в США, добавил Терешкин. Добыча нефти Соединенными Штатами за 2024 год достигла 13,2 миллиона баррелей в сутки (против 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и 12 миллионов в 2022 году). Характерно, что рост происходил при администрации Джо Байдена, которая была известна скептическим отношением к традиционной энергетике. В свою очередь, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа может пойти на смягчение норм, регулирующих условия добычи на федеральных землях, что дополнительно подстегнет рост предложения. "Усиление конкуренции на рынке нефти "стачивает" эффективность сделки ОПЕК+, поэтому стимулы для наращивания добычи становятся сильнее. С другой стороны, пока что рано ждать от альянса более резких шагов, поскольку цены и без того находятся под давлением из-за внешнеторговой политики Трампа", - подытожил Терешкин. КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения по иранской ядерной сделке. Еще в феврале Трамп заявлял, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Он отмечал, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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нефть, иран, сша