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Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время
Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время - 08.04.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время
Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:18+0300
2025-04-08T10:18+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что все новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".Он также подчеркнул, что создание более разрушительного оружия будет продолжаться.Медведев выразил обеспокоенность о высоком уровне угрозой Третьей мировой войны и ядерного конфликта при администрации Джо Байдена. Он отметил, что США решили формально поддерживать ядерный паритет с Россией, но при этом вести необъявленную войну.
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общество , дмитрий медведев, совбез
Вооружения, Общество , Дмитрий Медведев, Совбез
Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время
Медведев: в ближайшее десятилетие отказ от ядерного оружия в мире невозможен
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что все новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".
Он также подчеркнул, что создание более разрушительного оружия будет продолжаться.
Медведев выразил обеспокоенность о высоком уровне угрозой Третьей мировой войны и ядерного конфликта при администрации Джо Байдена. Он отметил, что США решили формально поддерживать ядерный паритет с Россией, но при этом вести необъявленную войну.
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