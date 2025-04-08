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Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время

Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время - 08.04.2025, ПРАЙМ

Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшее время

Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:18+0300

2025-04-08T10:18+0300

2025-04-08T10:18+0300

вооружения

общество

дмитрий медведев

совбез

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ядерное разоружение в мире в ближайшее десятилетие невозможно даже при полном прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что все новые страны "будут обретать ядерные арсеналы".Он также подчеркнул, что создание более разрушительного оружия будет продолжаться.Медведев выразил обеспокоенность о высоком уровне угрозой Третьей мировой войны и ядерного конфликта при администрации Джо Байдена. Он отметил, что США решили формально поддерживать ядерный паритет с Россией, но при этом вести необъявленную войну.

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общество , дмитрий медведев, совбез