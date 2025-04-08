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Россиян предупредили о массовой замене водительских удостоверений с апреля

Россиян предупредили о массовой замене водительских удостоверений с апреля - 08.04.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о массовой замене водительских удостоверений с апреля

В апреле вступает в силу ряд изменений в законодательные акты, согласно которым заменить или получить водительские права придется одновременно многим гражданам. | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T03:03+0300

2025-04-08T03:03+0300

2025-04-08T03:03+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В апреле вступает в силу ряд изменений в законодательные акты, согласно которым заменить или получить водительские права придется одновременно многим гражданам. Поэтому стоит ожидать наплыва желающих в ГИБДД и при необходимости поторопиться, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков. С 1 апреля текущего года истекает льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских удостоверений. Он был инициирован еще в 2022 году, как временная мера. Тогда на три года продлили права, срок действия которых завершается с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года. Продление имеет однократный характер - если оно было в апреле 2022 года, и срок истекает 1 апреля, то удостоверение следует заменить. Если водительское удостоверение было автоматически пролонгировано в конце 2022 года, то его необходимо заменить к концу текущего года. “Стоит оговориться - речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом это продление недействительно, поэтому следует позаботиться о международных правах”, - уточнил эксперт. Кроме того, в апреле завершился период упрощенной замены иностранных водительских удостоверений для новых граждан России и лиц, получивших право на постоянное проживание на территории государства. Те из них, кто получил гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года и имел выданные до этого момента водительские документы других стран, в течение одного года могли получить российские права в упрощенном порядке. Несложно предположить, что в апреле и последующие месяцы желающих обновить или получить новое водительское удостоверение будет больше, чем обычно. Вероятно, что поток желающих не иссякнет до конца года. Поэтому водителям следует позаботиться о своевременной замене, собрать все необходимые документы, а не затягивать с этим до последнего. Согласно действующему законодательству, при управлении транспортным средством водителем, не имеющим такого права, к чему приравнивается и несвоевременная замена водительского удостоверения, на данное лицо налагается административный штраф от 5000 до 15000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ), напомнил Тишаков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, водительские права, сдача экзамена на водительские права, гибдд, штрафы гибдд, общество