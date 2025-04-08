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Власти США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие - 08.04.2025, ПРАЙМ
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Власти США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие
Власти США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие - 08.04.2025, ПРАЙМ
Власти США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие
Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T12:48+0300
2025-04-08T12:48+0300
сша
оружие
лицензии
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF). "Политика "нулевой терпимости" предыдущей администрации несправедливо преследовала законопослушных владельцев оружия и создавала неоправданное бремя для американцев, стремящихся реализовать свое конституционное право на ношение оружия. Сегодня она заканчивается", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Памелы Бонди. Как отмечает газета Washington Post, администрация экс-президента США Джо Байдена вводила политику "нулевой терпимости" для борьбы с недобросовестными торговцами оружия, однако на деле, по мнению консервативных сил страны, она лишала лицензий законопослушных продавцов за ошибки при заполнении документации. В администрации Трампа также анонсировали изучение еще двух касающихся оружия мер времен Байдена – о стабилизирующих прикладах, а также о требованиях проводить проверку данных покупателей и получать лицензии федерального уровня для некоторых продавцов.
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сша, оружие, лицензии
США, оружие, Лицензии
12:48 08.04.2025
 
Власти США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие

Власти США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на продажу оружия

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© fotolia.com / ETIEN
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF).
"Политика "нулевой терпимости" предыдущей администрации несправедливо преследовала законопослушных владельцев оружия и создавала неоправданное бремя для американцев, стремящихся реализовать свое конституционное право на ношение оружия. Сегодня она заканчивается", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Памелы Бонди.
Как отмечает газета Washington Post, администрация экс-президента США Джо Байдена вводила политику "нулевой терпимости" для борьбы с недобросовестными торговцами оружия, однако на деле, по мнению консервативных сил страны, она лишала лицензий законопослушных продавцов за ошибки при заполнении документации.
В администрации Трампа также анонсировали изучение еще двух касающихся оружия мер времен Байдена – о стабилизирующих прикладах, а также о требованиях проводить проверку данных покупателей и получать лицензии федерального уровня для некоторых продавцов.
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