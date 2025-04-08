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"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков - 08.04.2025, ПРАЙМ
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"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков
"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков
Недавняя ракетная атака российских войск имеет разительные отличия от прежних комплексных ударов России, и она принесла серьезные результаты: из шести ракет... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T23:54+0300
2025-04-08T23:54+0300
спецоперация на украине
вс рф
ракетный удар
тактика
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавняя ракетная атака российских войск имеет разительные отличия от прежних комплексных ударов России, и она принесла серьезные результаты: из шести ракет украинским средствам ПВО удалось сбить лишь одну. Так в эфире канала UkrLife оценил новую тактику российских ракетчиков эксперт прозападного Центра "Стратегия ХХІ" украинский военный аналитик Павел Лакийчук.Раньше, по его словам, российские ракетчик стремились перегрузить украинскую ПВО "простыми целями – "Шахедами", одновременно крылатыми ракетами, которые заходили практически в одно время с разных направлений, а потом это добивали баллистикой. А в ходе недавнего комплексного удара в первую очередь полетели баллистические ракеты, а уже затем "Шахеды" и крылатые ракеты, отметил эксперт.Он добавил, что этот ракетный удар "может говорить о том, что россияне тестируют нашу ПРО, которая может работать по баллистическим целям", но уже все, как отметил Лакийчук, знают, что в настоящий момент Украина располагает весьма ограниченным количеством ракет такого типа. Главным образом это, по его словам, это "ЗРК "Пэтриот", которых не так много, и ракеты, которых еще меньше"."К сожалению, в этот раз удар был успешен для них и их аналитиков, - посетовал украинский эксперт. - Из шести ракет мы сбили только одну. Россияне делают выводы, что такие удары эффективны. И, боюсь, они будут эту тактику масштабировать и продолжать в будущем".
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вс рф, ракетный удар, тактика, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетный удар, Тактика, экспертное мнение
23:54 08.04.2025
 
"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков

Аналитик Лакийчук: ВС РФ разработали эффективную тактику ракетных ударов

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавняя ракетная атака российских войск имеет разительные отличия от прежних комплексных ударов России, и она принесла серьезные результаты: из шести ракет украинским средствам ПВО удалось сбить лишь одну. Так в эфире канала UkrLife оценил новую тактику российских ракетчиков эксперт прозападного Центра "Стратегия ХХІ" украинский военный аналитик Павел Лакийчук.
Раньше, по его словам, российские ракетчик стремились перегрузить украинскую ПВО "простыми целями – "Шахедами", одновременно крылатыми ракетами, которые заходили практически в одно время с разных направлений, а потом это добивали баллистикой. А в ходе недавнего комплексного удара в первую очередь полетели баллистические ракеты, а уже затем "Шахеды" и крылатые ракеты, отметил эксперт.
Он добавил, что этот ракетный удар "может говорить о том, что россияне тестируют нашу ПРО, которая может работать по баллистическим целям", но уже все, как отметил Лакийчук, знают, что в настоящий момент Украина располагает весьма ограниченным количеством ракет такого типа. Главным образом это, по его словам, это "ЗРК "Пэтриот", которых не так много, и ракеты, которых еще меньше".
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар
4 апреля, 22:46
"К сожалению, в этот раз удар был успешен для них и их аналитиков, - посетовал украинский эксперт. - Из шести ракет мы сбили только одну. Россияне делают выводы, что такие удары эффективны. И, боюсь, они будут эту тактику масштабировать и продолжать в будущем".
 
Спецоперация на УкраинеВС РФракетный ударТактикаэкспертное мнение
 
 
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