https://1prime.ru/20250408/svo-856492025.html

"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков

"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков - 08.04.2025, ПРАЙМ

"Удар был успешен". На Украине оценили новую тактику российских ракетчиков

Недавняя ракетная атака российских войск имеет разительные отличия от прежних комплексных ударов России, и она принесла серьезные результаты: из шести ракет... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T23:54+0300

2025-04-08T23:54+0300

2025-04-08T23:54+0300

спецоперация на украине

вс рф

ракетный удар

тактика

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Недавняя ракетная атака российских войск имеет разительные отличия от прежних комплексных ударов России, и она принесла серьезные результаты: из шести ракет украинским средствам ПВО удалось сбить лишь одну. Так в эфире канала UkrLife оценил новую тактику российских ракетчиков эксперт прозападного Центра "Стратегия ХХІ" украинский военный аналитик Павел Лакийчук.Раньше, по его словам, российские ракетчик стремились перегрузить украинскую ПВО "простыми целями – "Шахедами", одновременно крылатыми ракетами, которые заходили практически в одно время с разных направлений, а потом это добивали баллистикой. А в ходе недавнего комплексного удара в первую очередь полетели баллистические ракеты, а уже затем "Шахеды" и крылатые ракеты, отметил эксперт.Он добавил, что этот ракетный удар "может говорить о том, что россияне тестируют нашу ПРО, которая может работать по баллистическим целям", но уже все, как отметил Лакийчук, знают, что в настоящий момент Украина располагает весьма ограниченным количеством ракет такого типа. Главным образом это, по его словам, это "ЗРК "Пэтриот", которых не так много, и ракеты, которых еще меньше"."К сожалению, в этот раз удар был успешен для них и их аналитиков, - посетовал украинский эксперт. - Из шести ракет мы сбили только одну. Россияне делают выводы, что такие удары эффективны. И, боюсь, они будут эту тактику масштабировать и продолжать в будущем".

https://1prime.ru/20250404/udar-856404143.html

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вс рф, ракетный удар, тактика, экспертное мнение