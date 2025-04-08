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"Будут взрывать людей". ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма

"Будут взрывать людей". ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма - 08.04.2025, ПРАЙМ

"Будут взрывать людей". ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма

Европейские и британские власти финансируют террористические акты, которые организует украинская разведка. Об этом в социальной сети Х написал ирландский... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T15:11+0300

2025-04-08T15:11+0300

2025-04-08T15:14+0300

спецоперация на украине

евросоюз

великобритания

терроризм

финансирование

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Европейские и британские власти финансируют террористические акты, которые организует украинская разведка. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, ГУР Украины на своем официальном сайте открыто, не стесняясь, рекрутирует "террористов, которые будут взрывать людей". Причем в ГУР называют этих террористов "курьерами", отметил Боуз.При этом он подчеркнул, что европейские и британские власти напрямую финансируют киевский режим с налогов.По словам депутата Рады Артема Дмитрука, стараниями Владимира Зеленского Украина превратилась в террористическое государство, при том, что глава киевского режима "узурпировал власть и выдает террор против собственного народа за норму".

https://1prime.ru/20250403/ukraina-856363571.html

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евросоюз, великобритания, терроризм, финансирование