https://1prime.ru/20250408/zelenskiy-856491784.html
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации
Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты"... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T23:16+0300
2025-04-08T23:16+0300
2025-04-08T23:17+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
конфликт на украине
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом французский политик прокомментировал заявление Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая."Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — написал Филиппо.По его мнению, заявление украинского лидера на фоне разгара торговой войны, которую Соединенные Штаты начали против Китая, далеко не случайное.Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая для обсуждения якобы участия граждан КНР в украинском конфликте.
https://1prime.ru/20250408/saks-856482595.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, конфликт на украине, китай
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Конфликт на Украине, КИТАЙ
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации
Политик Филиппо: Зеленский попытался втянуть Китай в конфликт на Украине
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X
написал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом французский политик прокомментировал заявление Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая.
"Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — написал Филиппо.
По его мнению, заявление украинского лидера на фоне разгара торговой войны, которую Соединенные Штаты начали против Китая, далеко не случайное.
Сакс призвал избавиться от Киева, если Зеленский не подпишет сделку с США
Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая для обсуждения якобы участия граждан КНР в украинском конфликте.