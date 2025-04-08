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"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации - 08.04.2025, ПРАЙМ
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"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации - 08.04.2025, ПРАЙМ
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации
Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты"... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T23:16+0300
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спецоперация на украине
владимир зеленский
конфликт на украине
китай
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом французский политик прокомментировал заявление Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая."Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — написал Филиппо.По его мнению, заявление украинского лидера на фоне разгара торговой войны, которую Соединенные Штаты начали против Китая, далеко не случайное.Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая для обсуждения якобы участия граждан КНР в украинском конфликте.
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владимир зеленский, конфликт на украине, китай
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Конфликт на Украине, КИТАЙ
23:16 08.04.2025 (обновлено: 23:17 08.04.2025)
 
"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации

Политик Филиппо: Зеленский попытался втянуть Китай в конфликт на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом французский политик прокомментировал заявление Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая.
"Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — написал Филиппо.
По его мнению, заявление украинского лидера на фоне разгара торговой войны, которую Соединенные Штаты начали против Китая, далеко не случайное.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Сакс призвал избавиться от Киева, если Зеленский не подпишет сделку с США
Вчера, 16:44
Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая для обсуждения якобы участия граждан КНР в украинском конфликте.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийКонфликт на УкраинеКИТАЙ
 
 
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