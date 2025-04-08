https://1prime.ru/20250408/zelenskiy-856491784.html

"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации

"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации - 08.04.2025, ПРАЙМ

"Опасная провокация". В Евросоюзе обвинили Зеленского в попытке эскалации

Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты"... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T23:16+0300

2025-04-08T23:16+0300

2025-04-08T23:17+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

конфликт на украине

китай

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится эскалировать украинский конфликт, втягивая в него Китай. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом французский политик прокомментировал заявление Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая."Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта!" — написал Филиппо.По его мнению, заявление украинского лидера на фоне разгара торговой войны, которую Соединенные Штаты начали против Китая, далеко не случайное.Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая для обсуждения якобы участия граждан КНР в украинском конфликте.

https://1prime.ru/20250408/saks-856482595.html

китай

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владимир зеленский, конфликт на украине, китай