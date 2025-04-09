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ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 09.04.2025, ПРАЙМ
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ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 09.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Украинские войска в ночь на 9 апреля атаковали компрессорную станцию "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края, обеспечивающую снабжение газопровода | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:59+0300
2025-04-09T13:59+0300
спецоперация на украине
газ
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Украинские войска в ночь на 9 апреля атаковали компрессорную станцию "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", и газораспределительную станцию "Темрюк", все беспилотники были сбиты, ущерба станциям не допущено, сообщили в Минобороны РФ. "С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении. "Мощность перекачки станции "Кореновская" составляет 31,5 миллиардов кубометров газа в год. Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", - добавили в МО РФ. Кроме того, этой же ночью ВСУ совершили атаку с применением двух беспилотников на газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. "Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", - отметили в Минобороны. Таким образом, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуры в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам начиная с 18 марта.
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газ, россия, краснодарский край
Спецоперация на Украине, Газ, РОССИЯ, Краснодарский край
13:59 09.04.2025
 
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

МО: Киев атаковал компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Украинские войска в ночь на 9 апреля атаковали компрессорную станцию "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", и газораспределительную станцию "Темрюк", все беспилотники были сбиты, ущерба станциям не допущено, сообщили в Минобороны РФ.
"С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.
"Мощность перекачки станции "Кореновская" составляет 31,5 миллиардов кубометров газа в год. Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", - добавили в МО РФ.
Кроме того, этой же ночью ВСУ совершили атаку с применением двух беспилотников на газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк.
"Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", - отметили в Минобороны.
Таким образом, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуры в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам начиная с 18 марта.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
31 марта, 12:43
 
Спецоперация на УкраинеГазРОССИЯКраснодарский край
 
 
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