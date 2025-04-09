https://1prime.ru/20250409/ator-856494084.html

АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено"

АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено" - 09.04.2025, ПРАЙМ

АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено"

Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T04:25+0300

2025-04-09T04:25+0300

2025-04-09T04:25+0300

туризм

бизнес

россия

турция

москва

оаэ

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856494084.jpg?1744161926

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Тур с перелетом на регулярном рейсе в Турцию в четырехзвездочный отель на семь ночей на "все включено" составит от 150 тысяч рублей. В ОАЭ и Таиланде на завтраках – от 160 тысяч и 198 тысяч рублей соответственно на тех же условиях. Путевка в Египет на "все включено" обойдется от 240 тысяч рублей, а во Вьетнам – от 189 тысяч рублей, но уже только на завтраках", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос, во сколько семье с ребенком из России обойдется летом тур за границу. Он уточнил, что в среднем цены на зарубежные туры за год выросли на 10–15% в зависимости от направления. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.

турция

москва

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, москва, оаэ, атор