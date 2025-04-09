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АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено" - 09.04.2025, ПРАЙМ
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АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено"
АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено" - 09.04.2025, ПРАЙМ
АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено"
Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T04:25+0300
2025-04-09T04:25+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Тур с перелетом на регулярном рейсе в Турцию в четырехзвездочный отель на семь ночей на "все включено" составит от 150 тысяч рублей. В ОАЭ и Таиланде на завтраках – от 160 тысяч и 198 тысяч рублей соответственно на тех же условиях. Путевка в Египет на "все включено" обойдется от 240 тысяч рублей, а во Вьетнам – от 189 тысяч рублей, но уже только на завтраках", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос, во сколько семье с ребенком из России обойдется летом тур за границу. Он уточнил, что в среднем цены на зарубежные туры за год выросли на 10–15% в зависимости от направления. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, турция, москва, оаэ, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, ОАЭ, АТОР
04:25 09.04.2025
 
АТОР назвала стоимость путевки в Турцию на "все включено"

АТОР: путевка в Турцию на "все включено" обойдется семье с ребенком от 150 тысяч рублей

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Тур с перелетом на регулярном рейсе в Турцию в четырехзвездочный отель на семь ночей на "все включено" составит от 150 тысяч рублей. В ОАЭ и Таиланде на завтраках – от 160 тысяч и 198 тысяч рублей соответственно на тех же условиях. Путевка в Египет на "все включено" обойдется от 240 тысяч рублей, а во Вьетнам – от 189 тысяч рублей, но уже только на завтраках", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос, во сколько семье с ребенком из России обойдется летом тур за границу.
Он уточнил, что в среднем цены на зарубежные туры за год выросли на 10–15% в зависимости от направления.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯМОСКВАОАЭАТОР
 
 
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