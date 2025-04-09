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АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления - 09.04.2025, ПРАЙМ
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АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления
АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления - 09.04.2025, ПРАЙМ
АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления
Топ популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха в этом летнем сезоне по традиции возглавит Турция, также в топе будут Египет, ОАЭ, Юго-Восточная... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T07:32+0300
2025-04-09T07:32+0300
туризм
бизнес
россия
турция
египет
хайнань
атор
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Топ популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха в этом летнем сезоне по традиции возглавит Турция, также в топе будут Египет, ОАЭ, Юго-Восточная Азия, а также китайский Хайнань и Мальдивы, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "По-прежнему, в топе Турция. Летом у Египта, благодаря привлекательным ценам, будет второе место. Третье место делят Юго-Восточная Азия и Хайнань, на который приходится 80% российского организованного турпотока в Китай", - сказал Кобищанов. Он отметил, что также в топе будут Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. "ОАЭ стали уже круглогодичным направлением. Прежде всего за счет хорошей инфраструктуры, охлаждаемых бассейнов и развитой жизни за пределами отеля. Эмираты создали огромную инфраструктуру, которая позволяет в кондиционированном воздухе, при комфортной температуре, гулять по молам, музеям, детским паркам развлечений, которые, кстати, очень популярны в последнее время",- подчеркнул Кобищанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.  
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40
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туризм, бизнес, россия, турция, египет, хайнань, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, Хайнань, АТОР
07:32 09.04.2025
 
АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления

АТОР: Турция по традиции возглавит топ популярных у россиян зарубежных направлений

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Топ популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха в этом летнем сезоне по традиции возглавит Турция, также в топе будут Египет, ОАЭ, Юго-Восточная Азия, а также китайский Хайнань и Мальдивы, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"По-прежнему, в топе Турция. Летом у Египта, благодаря привлекательным ценам, будет второе место. Третье место делят Юго-Восточная Азия и Хайнань, на который приходится 80% российского организованного турпотока в Китай", - сказал Кобищанов.
Он отметил, что также в топе будут Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.
"ОАЭ стали уже круглогодичным направлением. Прежде всего за счет хорошей инфраструктуры, охлаждаемых бассейнов и развитой жизни за пределами отеля. Эмираты создали огромную инфраструктуру, которая позволяет в кондиционированном воздухе, при комфортной температуре, гулять по молам, музеям, детским паркам развлечений, которые, кстати, очень популярны в последнее время",- подчеркнул Кобищанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
 
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯЕГИПЕТХайнаньАТОР
 
 
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