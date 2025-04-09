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АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления

АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления - 09.04.2025, ПРАЙМ

АТОР назвала самые популярные у россиян зарубежные направления

Топ популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха в этом летнем сезоне по традиции возглавит Турция, также в топе будут Египет, ОАЭ, Юго-Восточная... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T07:32+0300

2025-04-09T07:32+0300

2025-04-09T07:32+0300

туризм

бизнес

россия

турция

египет

хайнань

атор

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Топ популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха в этом летнем сезоне по традиции возглавит Турция, также в топе будут Египет, ОАЭ, Юго-Восточная Азия, а также китайский Хайнань и Мальдивы, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "По-прежнему, в топе Турция. Летом у Египта, благодаря привлекательным ценам, будет второе место. Третье место делят Юго-Восточная Азия и Хайнань, на который приходится 80% российского организованного турпотока в Китай", - сказал Кобищанов. Он отметил, что также в топе будут Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. "ОАЭ стали уже круглогодичным направлением. Прежде всего за счет хорошей инфраструктуры, охлаждаемых бассейнов и развитой жизни за пределами отеля. Эмираты создали огромную инфраструктуру, которая позволяет в кондиционированном воздухе, при комфортной температуре, гулять по молам, музеям, детским паркам развлечений, которые, кстати, очень популярны в последнее время",- подчеркнул Кобищанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.

турция

египет

хайнань

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туризм, бизнес, россия, турция, египет, хайнань, атор