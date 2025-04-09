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Вьетнам может отнять значительную часть российских туристов у Таиланда
Вьетнам может отнять значительную часть российских туристов у Таиланда - 09.04.2025, ПРАЙМ
Вьетнам может отнять значительную часть российских туристов у Таиланда
Вьетнам набирает обороты и в этом году имеет все шансы "отнять" значительную часть российских туристов у Таиланда, в том числе за счет более низких цен, заявил... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:06+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Вьетнам набирает обороты и в этом году имеет все шансы "отнять" значительную часть российских туристов у Таиланда, в том числе за счет более низких цен, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Прошлый год был для Таиланда великолепным. А в этом году, думаю, что роста большого ждать не стоит из-за Вьетнама – он отберет значительную часть потока", - сказал Кобищанов. Он отметил, что Таиланд в последние годы стал дороже из-за притока китайских туристов. "Вьетнам же не испытывает такого прессинга со стороны китайского рынка. Соответственно, туристов там меньше, и цены более симпатичные", - пояснил вице-президент АТОР. Он рассчитывает, что с октября прямые рейсы на курорты Вьетнама "развернутся на полную мощь". "Мы ждем, что перевозка увеличится на основные курорты – Фукуок, Нячанг. Azur Air уже начал летать, "Аэрофлот" постепенно наращивает число рейсов", - отметил Кобищанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
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Экономика, Туризм, Бизнес, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, МОСКВА, АТОР, Azur Air, Аэрофлот
Вьетнам может отнять значительную часть российских туристов у Таиланда
АТОР: Вьетнам может отнять значительную часть российских туристов у Таиланда
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Вьетнам набирает обороты и в этом году имеет все шансы "отнять" значительную часть российских туристов у Таиланда, в том числе за счет более низких цен, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Прошлый год был для Таиланда великолепным. А в этом году, думаю, что роста большого ждать не стоит из-за Вьетнама – он отберет значительную часть потока", - сказал Кобищанов.
Он отметил, что Таиланд в последние годы стал дороже из-за притока китайских туристов. "Вьетнам же не испытывает такого прессинга со стороны китайского рынка. Соответственно, туристов там меньше, и цены более симпатичные", - пояснил вице-президент АТОР.
Он рассчитывает, что с октября прямые рейсы на курорты Вьетнама "развернутся на полную мощь". "Мы ждем, что перевозка увеличится на основные курорты – Фукуок, Нячанг. Azur Air уже начал летать, "Аэрофлот" постепенно наращивает число рейсов", - отметил Кобищанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.