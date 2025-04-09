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Туротрасль России ожидает запуск прямых рейсов на новые курорты Египта

Туротрасль России ожидает запуск прямых рейсов на новые курорты Египта - 09.04.2025, ПРАЙМ

Туротрасль России ожидает запуск прямых рейсов на новые курорты Египта

Египет ведет масштабное строительство новых курортов вблизи Александрии и Эль-Аламейна, ожидается, что прямые рейсы из России на эти курорты будут запущены уже... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:47+0300

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Египет ведет масштабное строительство новых курортов вблизи Александрии и Эль-Аламейна, ожидается, что прямые рейсы из России на эти курорты будут запущены уже в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "В Египет в последние годы устремился капитал из аравийских монархий, прежде всего из Объединенных Арабских Эмиратов. На эти деньги там строятся замечательные отельные комплексы и целые курорты. Они сейчас выводятся на рынок", - сказал Кобищанов. Он уточнил, что курорты строятся вблизи Александрии и Эль-Аламейна. "Для россиян, к сожалению, пока недоступны прямые перелеты ни в Александрию, ни в Эль-Аламейн. Ожидается, что их аэропорты будут открыты для соотечественников в 2026 году. К этому моменту на средиземноморском побережье Египта наших туристов уже будет ждать развитая туристическая индустрия, приближенная к эмиратским стандартам, с великолепными пляжами, но по египетским ценам", - добавил вице-президент ассоциации. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.

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туризм, бизнес, россия, египет, москва, атор