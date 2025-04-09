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АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15%
АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% - 09.04.2025, ПРАЙМ
АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15%
Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:28+0300
2025-04-09T03:28+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Если говорить про горизонт нескольких лет, то, конечно, рубль сильно ослабел. Соответственно, в рублях путевки стали стоить дороже, чем до пандемии. Но, да, 3-4 месяца назад доллар был выше 100, а сейчас – ниже 90. Удешевление туров за границу составило процентов 10-15", - сказал Кобищанов.
При этом он считает, что сейчас "как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости и этим надо пользоваться".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, АТОР
АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15%
АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15 процентов
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Если говорить про горизонт нескольких лет, то, конечно, рубль сильно ослабел. Соответственно, в рублях путевки стали стоить дороже, чем до пандемии. Но, да, 3-4 месяца назад доллар был выше 100, а сейчас – ниже 90. Удешевление туров за границу составило процентов 10-15", - сказал Кобищанов.
При этом он считает, что сейчас "как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости и этим надо пользоваться".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.