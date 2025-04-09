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Назван лидер по автономному запасу хода среди популярных авто - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Назван лидер по автономному запасу хода среди популярных авто
Назван лидер по автономному запасу хода среди популярных авто - 09.04.2025, ПРАЙМ
Назван лидер по автономному запасу хода среди популярных авто
Редакция Журнала Авто.ру провела первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей. В тестировании приняли участие семь моделей,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:00+0300
2025-04-09T08:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Редакция Журнала Авто.ру провела первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей. В тестировании приняли участие семь моделей, которые прошли проверку в условиях повседневной эксплуатации. Лидером по автономному запасу хода стал Avatr 11, хотя даже ему не удалось дотянуться до паспортных показателей.Электромобили ещё не стали массовым явлением на дорогах России, однако спрос на эту категорию машин заметно подскочил в последние три года. В настоящий момент на Авто.ру размещено свыше полутора тысяч объявлений о продаже новых автомобилей на электротяге и почти пять тысяч подержанных. За последние два года объем предложения фактически удвоился. Такой рост популярности обусловлен как желанием потребителей отказаться от транспорта на ископаемом топливе, так и технической оснащенностью современных электромобилей. При этом, независимо от цены, ключевой характеристикой любой машины "на батарейках" остаётся её запас хода. Именно его решили проверить редакторы Журнала Авто.ру."В мире есть несколько распространённых методик, которые для одной и той же машины дают совершенно разные результаты. Поэтому мы решили выяснить, насколько заявленный производителями запас хода соответствует действительности. Это особенно важно для потенциальных покупателей электромобилей, которые часто сомневаются в практичности такого транспорта в России", – комментирует Михаил Цымбал, главный редактор Журнала Авто.ру.В ходе испытаний эксперты замеряли реальный пробег каждой модели при меняющихся дорожных условиях: в городском цикле, на трассе и в разных режимах вождения. Для этого все участники одновременно выехали по единому кольцевому маршруту протяженностью 320 километров.Тестировались как доступные городские электромобили, так и премиальные модели: Evolute I-Joy, Москвич 3е, Ora 03GT, Hongqi E-HS9, Nio ES8, Tesla Model 3, Avatr 11.Результаты исследования помогут потенциальным покупателям электромобилей принять взвешенное решение при выборе модели и более точно планировать маршруты с учетом реального запаса хода.
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ПРАЙМ
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96
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
08:00 09.04.2025
 
Назван лидер по автономному запасу хода среди популярных авто

Авто.ру: Avatr 11 стал лидером по автономному запасу хода среди популярных авто

© Фото : AvatrАвтомобиль Avatr 11
Автомобиль Avatr 11 - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : Avatr
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Редакция Журнала Авто.ру провела первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей. В тестировании приняли участие семь моделей, которые прошли проверку в условиях повседневной эксплуатации. Лидером по автономному запасу хода стал Avatr 11, хотя даже ему не удалось дотянуться до паспортных показателей.
Электромобили ещё не стали массовым явлением на дорогах России, однако спрос на эту категорию машин заметно подскочил в последние три года. В настоящий момент на Авто.ру размещено свыше полутора тысяч объявлений о продаже новых автомобилей на электротяге и почти пять тысяч подержанных. За последние два года объем предложения фактически удвоился. Такой рост популярности обусловлен как желанием потребителей отказаться от транспорта на ископаемом топливе, так и технической оснащенностью современных электромобилей. При этом, независимо от цены, ключевой характеристикой любой машины "на батарейках" остаётся её запас хода. Именно его решили проверить редакторы Журнала Авто.ру.
"В мире есть несколько распространённых методик, которые для одной и той же машины дают совершенно разные результаты. Поэтому мы решили выяснить, насколько заявленный производителями запас хода соответствует действительности. Это особенно важно для потенциальных покупателей электромобилей, которые часто сомневаются в практичности такого транспорта в России", – комментирует Михаил Цымбал, главный редактор Журнала Авто.ру.
В ходе испытаний эксперты замеряли реальный пробег каждой модели при меняющихся дорожных условиях: в городском цикле, на трассе и в разных режимах вождения. Для этого все участники одновременно выехали по единому кольцевому маршруту протяженностью 320 километров.
Тестировались как доступные городские электромобили, так и премиальные модели: Evolute I-Joy, Москвич 3е, Ora 03GT, Hongqi E-HS9, Nio ES8, Tesla Model 3, Avatr 11.
Результаты исследования помогут потенциальным покупателям электромобилей принять взвешенное решение при выборе модели и более точно планировать маршруты с учетом реального запаса хода.
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