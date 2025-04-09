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Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов
Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов - 09.04.2025, ПРАЙМ
Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:59+0300
2025-04-09T18:59+0300
2025-04-09T19:00+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. "Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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кая каллас, евросоюз, боеприпасы, украина
Спецоперация на Украине, Кая Каллас, Евросоюз, Боеприпасы, УКРАИНА
Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов
Каллас: Евросоюз поставит Украине два миллиона боеприпасов до конца года
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов.
"Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.