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Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов
Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов - 09.04.2025, ПРАЙМ
Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:59+0300
2025-04-09T19:00+0300
спецоперация на украине
кая каллас
евросоюз
боеприпасы
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. "Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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кая каллас, евросоюз, боеприпасы, украина
Спецоперация на Украине, Кая Каллас, Евросоюз, Боеприпасы, УКРАИНА
18:59 09.04.2025 (обновлено: 19:00 09.04.2025)
 
Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов

Каллас: Евросоюз поставит Украине два миллиона боеприпасов до конца года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов.
"Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
"Признанное всеми ничтожество". В ЕС оценили дипломатическую работу Каллас
1 апреля, 23:38
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеКая КалласЕвросоюзБоеприпасыУКРАИНА
 
 
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