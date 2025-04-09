https://1prime.ru/20250409/boepripasy-856526207.html

Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов

Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов - 09.04.2025, ПРАЙМ

Каллас пообещала Украине миллионы боеприпасов

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T18:59+0300

2025-04-09T18:59+0300

2025-04-09T19:00+0300

спецоперация на украине

кая каллас

евросоюз

боеприпасы

украина

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что будет работать над тем, чтобы Киев получил до конца года два миллиона боеприпасов. "Украине требуются боеприпасы. Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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кая каллас, евросоюз, боеприпасы, украина