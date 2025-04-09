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Аналитик рассказал, куда улетит доллар из-за торговых войн
Аналитик рассказал, куда улетит доллар из-за торговых войн - 09.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, куда улетит доллар из-за торговых войн
арифы Дональда Трампа напрямую не влияют на Россию, но наша экономика не изолирована от глобальных трендов, невзирая на санкции. Последствия нового витка... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T02:02+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тарифы Дональда Трампа напрямую не влияют на Россию, но наша экономика не изолирована от глобальных трендов, невзирая на санкции. Последствия нового витка торговых войн могут обрушить рубль к доллару до 90-93 рублей и даже ниже, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.“Такое укрепление доллара к рублю вполне возможно, несмотря на то, что сам доллар испытывает в нынешней ситуации серьезное давление. Он является довольно слабым в последнее время – индекс доллара снизился до 102,9. Но слабая нефть делает нынешнюю ситуацию весьма некомфортной для российского бюджета”, - рассуждает он.Глобальные тарифные сделки (или их отсутствие), а также возможные санкционные новости в отношении России могут весьма существенно влиять на валютные рынки, поэтому волатильность будет высокой, и к этому надо быть готовым.“Будут ли способны закупки валюты импортерами привести к такому сценарию сами по себе, в отсутствии других факторов? С учётом повышенных объемов продаж валюты Минфином и ЦБ – вряд ли”, - рассуждает аналитик.На минувшей неделе Минфин объявил, что с 7 апреля по 12 мая направит на продажу валюты 35,9 миллиарда рублей. Это необходимо для покрытия сформировавшегося по итогам марта бюджетного дефицита в 65,6 миллиарда рублей.“В апреле и в течение весны многое будет зависеть от внешнего фона, в том числе от динамики самих нефтяных цен. В случае их провала ниже 60 долларов за баррель Brent и формирования среднесрочных негативных ожиданий (например, ожидания мировой рецессии или рецессии в крупных странах-потребителях) курс рубля может начать устойчивое девальвационное движение”, - прогнозирует Александров.
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курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, рынки, курсы валют
Курс доллара к рублю, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, Рынки, Курсы валют
Аналитик рассказал, куда улетит доллар из-за торговых войн
Аналитик Александров: торговые войны могут обрушить рубль к доллару
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тарифы Дональда Трампа напрямую не влияют на Россию, но наша экономика не изолирована от глобальных трендов, невзирая на санкции. Последствия нового витка торговых войн могут обрушить рубль к доллару до 90-93 рублей и даже ниже, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
“Такое укрепление доллара к рублю вполне возможно, несмотря на то, что сам доллар испытывает в нынешней ситуации серьезное давление. Он является довольно слабым в последнее время – индекс доллара снизился до 102,9. Но слабая нефть делает нынешнюю ситуацию весьма некомфортной для российского бюджета”, - рассуждает он.
Глобальные тарифные сделки (или их отсутствие), а также возможные санкционные новости в отношении России могут весьма существенно влиять на валютные рынки, поэтому волатильность будет высокой, и к этому надо быть готовым.
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“Будут ли способны закупки валюты импортерами привести к такому сценарию сами по себе, в отсутствии других факторов? С учётом повышенных объемов продаж валюты Минфином и ЦБ – вряд ли”, - рассуждает аналитик.
На минувшей неделе Минфин объявил, что с 7 апреля по 12 мая направит на продажу валюты 35,9 миллиарда рублей. Это необходимо для покрытия сформировавшегося по итогам марта бюджетного дефицита в 65,6 миллиарда рублей.
“В апреле и в течение весны многое будет зависеть от внешнего фона, в том числе от динамики самих нефтяных цен. В случае их провала ниже 60 долларов за баррель Brent и формирования среднесрочных негативных ожиданий (например, ожидания мировой рецессии или рецессии в крупных странах-потребителях) курс рубля может начать устойчивое девальвационное движение”, - прогнозирует Александров.