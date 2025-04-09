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Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году
Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году - 09.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году
Курс на уровне 90 рублей за доллар позволит выездному туристическому сезону в этом году пройти удачно, россияне активно сейчас покупают туры за границу, сообщил | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:50+0300
2025-04-09T06:50+0300
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туризм
бизнес
россия
москва
атор
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Курс на уровне 90 рублей за доллар позволит выездному туристическому сезону в этом году пройти удачно, россияне активно сейчас покупают туры за границу, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Все будет зависеть от валютного курса. Если рубль будет хотя бы на уровне 90 к доллару, то сезон будет удачный. Если же он пробьет 100 и уйдет к 110 и выше, тогда – не очень", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос о том, каким он ожидает туристический сезон в этом году.
Эксперт подчеркнул, что в первом квартале рубль укрепился, подстегивая выездной туризм.
"Раннее бронирование у туроператоров прошло прекрасно. Не до конца понятно, связано это с укреплением рубля или с тем, что вырос спрос на отдых", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, москва, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АТОР
Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году
АТОР: курс доллара позволит выездному туристическому сезону пройти удачно
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Курс на уровне 90 рублей за доллар позволит выездному туристическому сезону в этом году пройти удачно, россияне активно сейчас покупают туры за границу, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Все будет зависеть от валютного курса. Если рубль будет хотя бы на уровне 90 к доллару, то сезон будет удачный. Если же он пробьет 100 и уйдет к 110 и выше, тогда – не очень", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос о том, каким он ожидает туристический сезон в этом году.
Эксперт подчеркнул, что в первом квартале рубль укрепился, подстегивая выездной туризм.
"Раннее бронирование у туроператоров прошло прекрасно. Не до конца понятно, связано это с укреплением рубля или с тем, что вырос спрос на отдых", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.