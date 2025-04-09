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Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году

Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году - 09.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким будет туристический сезон в этом году

Курс на уровне 90 рублей за доллар позволит выездному туристическому сезону в этом году пройти удачно, россияне активно сейчас покупают туры за границу, сообщил | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T06:50+0300

2025-04-09T06:50+0300

2025-04-09T06:50+0300

туризм

бизнес

россия

москва

атор

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Курс на уровне 90 рублей за доллар позволит выездному туристическому сезону в этом году пройти удачно, россияне активно сейчас покупают туры за границу, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Все будет зависеть от валютного курса. Если рубль будет хотя бы на уровне 90 к доллару, то сезон будет удачный. Если же он пробьет 100 и уйдет к 110 и выше, тогда – не очень", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос о том, каким он ожидает туристический сезон в этом году. Эксперт подчеркнул, что в первом квартале рубль укрепился, подстегивая выездной туризм. "Раннее бронирование у туроператоров прошло прекрасно. Не до конца понятно, связано это с укреплением рубля или с тем, что вырос спрос на отдых", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, москва, атор