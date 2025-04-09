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Эксперты рассказали о всплеске спроса на жилье в Москве

Эксперты рассказали о всплеске спроса на жилье в Москве - 09.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о всплеске спроса на жилье в Москве

В Москве в первом квартале 2025 года произошел краткосрочный всплеск спроса на жилье – квартиры покупали благодаря бонусам, а также на фоне слухов о заморозке... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T05:16+0300

2025-04-09T05:16+0300

2025-04-09T05:16+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В Москве в первом квартале 2025 года произошел краткосрочный всплеск спроса на жилье – квартиры покупали благодаря бонусам, а также на фоне слухов о заморозке денег на вкладах, рассказали РИА Недвижимость эксперты, отметив, что в ближайшей перспективе нет других факторов для роста спроса на жилье и рынок продолжит топтаться на месте. ВСПЛЕСК СПРОСА НА НОВОСТРОЙКИ На рынке новостроек Москвы в первом квартале 2025 года реализовано 21,7 тысячи квартир и апартаментов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, привел данные руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. "Поддержку рынку оказали получатели годовых бонусов – их во многих крупных компаниях в этот раз выплатили в декабре, а не в марте-апреле, а также те, кто закрывал короткие депозиты", – объяснил эксперт. Что касается предложения квартир в новостройках, то, по данным аналитического центра компании "Инком-Недвижимость", на конец марта в Москве в продаже было 32 тысячи квартир – на 14% меньше, чем год назад. "Отмена безадресной субсидированной программы и дороговизна рыночной ипотеки заставили девелоперов искать баланс между спросом и предложением", – прокомментировал сокращение объемов предложения директор направления "Новостройки" агентства "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков. С ним согласна основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова. По ее словам, девелоперы выводят на рынок меньше проектов, пытаясь избежать затоваривания в уже имеющихся жилых комплексах. Кроме того, некоторые компании переносят сроки ввода, в том числе из-за проблем с поставкой стройматериалов, добавила гендиректор VSN Group Яна Глазунова. Таким образом, с учетом активизации спроса и сокращения объемов предложения новостройки, по данным "Инкома", подорожали за год на 12% - до 444 тысяч рублей за квадратный метр на конец первого квартала. Средняя стоимость квартиры составила 23,5 миллиона рублей (+11,4% за год). ИПОТЕКА И РАССРОЧКА На ипотеку по итогам квартала пришлось чуть менее половины сделок (48%) против 39% в самом начале года, обратил внимание Попов. Он объяснил это тем, что ближе к апрелю получателей бонусов стало меньше, в результате доля ипотечных сделок выросла. На рыночные программы пришлось 10% всех ипотек, добавил аналитик, объясняя эту цифру не только высокими ставками, но и жесткой политикой банков по согласованию рыночных сделок. У ВТБ, одного из крупнейших игроков ипотечного рынка, на льготные программы в Московском регионе по итогам марта пришлось 98% ипотечных сделок в сегменте новостроек против 95% в конце прошлого года. Одним из основных инструментов продаж для застройщиков стала рассрочка, также указали эксперты. Если в марте 2024 года этот инструмент применяли не более 30% покупателей новостроек, а в марте 2023-го и вовсе не более 5%, то в первом квартале текущего года доля покупок с ее использованием в некоторых проектах уже превышала 60%, рассказал Кочетков. По его словам, это сопоставимо с уровнем популярности ипотеки, когда та была субсидированной и безадресной. ДЕНЬГИ ИЗ БАНКОВ НА ВТОРИЧКУ В январе-феврале 2025 года в Москве, по данным Росреестра, продажи вторичного жилья выросли относительного аналогичного периода прошлого года на 19% - до 21,6 тысячи сделок. По статистике "Инкома", количество обращений со стороны потенциальных покупателей жилья в январе–марте было на 20% больше, чем в первом квартале 2024 года. В то же время предложение на рынке сократилось – на конец первого квартала в продаже находилось 97 тысяч лотов, что на 3% меньше, чем годом ранее, привели данные в "Инкоме". Интерес к покупке квартир на вторичном рынке, по словам риелтора Евгения Коноплева, наблюдался в том числе на волне слухов о заморозке денег в банках. В результате люди начали снимать деньги с вкладов и покупать на них жилье. "Лучше понятные квадратные метры, чем непонятные перспективы с деньгами на счетах – так рассудили многие", – дал объяснение Коноплев. Основной спрос, по наблюдениям руководителя аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru" Олега Репченко, пришелся на бюджетные варианты, особенно в более дешевых панельных домах. Сейчас большая часть сделок на вторичном рынке Москвы – это те или иные модификации альтернативных продаж, рассказал Попов. Сделки проводятся в основном за счет собственных средств покупателей, то есть без привлечения кредитных денег, добавил директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич. ПЕРЕТЕКАНИЕ СПРОСА Эксперты фиксируют продолжающееся перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. Эта тенденция наблюдалась уже во второй половине 2024 года, то есть после отмены безадресной льготной ипотеки на покупку новостроек, констатировал директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома. Тогда доля таких покупателей, которые изначально были нацелены на приобретение квартиры в новостройке, но передумали и купили объект на вторичном рынке жилья, составляла около 10%. По итогам первого квартала 2025 года, по данным компании, она увеличилась до 15%. "Высокие ставки по ипотеке сделали кредиты одинаково недоступными и для рынка новостроек, и для вторичного рынка, и покупатели стали все чаще выбирать жилье не по размеру ипотечного платежа, а по его цене и потребительским качествам. При этом уровень цен на вторичке ниже, а торговаться там часто проще, чем в офисе продаж застройщика", – акцентировал внимание Попов. Смещение спроса в сторону вторичного рынка, по его словам, заметно по числу сделок. Если во времена льготной ипотеки на десять договоров долевого участия (ДДУ) приходилось где-то 13 договоров купли-продажи жилья (ДКП), то за последние пять-шесть месяцев это уже около 14-15 ДКП на десять ДДУ. Достаточно высокий спрос привел к сокращению сроков экспозиции, отмечает Попов. Если в ноябре-декабре 2024 года он составлял 117-120 дней, то сейчас показатель снизился до 108-110 дней. Цены на квартиры на вторичном рынке в Москве, по данным IRN.Ru, выросли на 1,3% год к году - до 276 тысяч рублей за квадратный метр на конец марта. СПРОС СТИХНЕТ Эксперты считают, что новых драйверов спроса на покупку жилья на московском рынке после его временного всплеска в начале года пока больше не заметно. "Снижение ставок по рыночной ипотеке хотя бы до 12% годовых против нынешних 29% и выше может случиться не ранее конца 2026 года – начала 2027 года ", – дал прогноз Кочетков. Массовый же приток ипотечных покупателей не произойдет до тех пор, пока доходы по вкладам составляют больше 10% годовых, считает Шлома. Более того, уже во втором квартале объем ипотечного кредитования может сократиться на 20-30% по сравнению с показателем предыдущего квартала, дал прогноз Костюкевич. Это произойдет в том числе и за счет сокращения сделок по госпрограммам, так как значительная часть спроса в этом сегменте, по его словам, уже реализовалась. Но ликвидное предложение также продолжит сокращаться, что касается и новостроек, и вторичного рынка, высказал свое мнение Попов. В связи с этим снижения цен ждать по-прежнему не стоит. На первичном рынке номинальные цены, по словам Попова, могут подрасти еще на 5-6%. На вторичном рынке же Москвы цены продолжат топтаться на месте, показав в ближайшей перспективе прирост на символические 1-3%, подытожил Репченко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , москва, инком-недвижимость, циан, втб