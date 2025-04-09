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Госдума приняла закон о переносе маркировки импортного алкоголя
Госдума приняла закон о переносе маркировки импортного алкоголя - 09.04.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о переносе маркировки импортного алкоголя
Госдума приняла закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:30+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением стран ЕАЭС. Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан. Согласно новому закону, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России, пояснял во вторник зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Но для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию. Что касается алкоголя, произведенного в странах вне ЕАЭС, то законопроект до 28 февраля 2026 года включительно допускает его маркировку ФСМ в местах производства и ввоз такой продукции в Россию. При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза. Кроме того, с 1 сентября текущего года кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки ФСМ ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки. Кроме того, закон продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток и т.д., которые хранятся на складах уполномоченной организации (АО "Росспиртпром") более трех лет. Согласно действующему законодательству, такая продукция должна быть уничтожена или утилизирована до 1 июня 2025 года. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕАЭС, Госдума
Госдума приняла закон о переносе маркировки импортного алкоголя
Госдума приняла закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о переносе на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на постоянной основе, за исключением стран ЕАЭС.
Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.
Согласно новому закону, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России, пояснял во вторник зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
Но для алкогольной продукции, производимой в странах ЕАЭС, сохраняется прежний порядок маркировки. Федеральные специальные марки будут наноситься на эту продукцию в странах ЕАЭС до ее ввоза в Россию. Что касается алкоголя, произведенного в странах вне ЕАЭС, то законопроект до 28 февраля 2026 года включительно допускает его маркировку ФСМ в местах производства и ввоз такой продукции в Россию.
При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза. Кроме того, с 1 сентября текущего года кабмин сможет устанавливать требования к местам маркировки ФСМ ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки.
Кроме того, закон продлевает до 1 сентября 2027 года срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток и т.д., которые хранятся на складах уполномоченной организации (АО "Росспиртпром") более трех лет. Согласно действующему законодательству, такая продукция должна быть уничтожена или утилизирована до 1 июня 2025 года.
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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