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Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире - 09.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250409/neft-856496863.html
Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире
Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире - 09.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются более чем на 4% на рисках вокруг снижения спроса в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:24+0300
2025-04-09T08:24+0300
экономика
нефть
рынки
сша
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются более чем на 4% на рисках вокруг снижения спроса в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.14 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,04%, до 60,28 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,43%, до 56,94 доллара. "Повышение тарифов продолжает понижать прогноз экономического роста в мире, создавая риск дальнейшего снижения спроса на нефть", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины действуют со среды. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку по запасам нефти в США за неделю по 4 апреля, согласно которой их объем снизился на 1,057 миллиона баррелей, до 438,8 миллиона баррелей.
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нефть, рынки, сша, москва
Экономика, Нефть, Рынки, США, МОСКВА
08:24 09.04.2025
 
Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире

Нефть дешевеет более чем на 4% на рисках снижения спроса в мире

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются более чем на 4% на рисках вокруг снижения спроса в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.14 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,04%, до 60,28 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,43%, до 56,94 доллара.
"Повышение тарифов продолжает понижать прогноз экономического роста в мире, создавая риск дальнейшего снижения спроса на нефть", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины действуют со среды.
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку по запасам нефти в США за неделю по 4 апреля, согласно которой их объем снизился на 1,057 миллиона баррелей, до 438,8 миллиона баррелей.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Цена нефти Brent опустилась до минимума с 7 апреля 2021 года
Вчера, 22:17
 
ЭкономикаНефтьРынкиСШАМОСКВА
 
 
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