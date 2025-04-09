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Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель

Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель - 09.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель

Цены на нефть в мире могут упасть ниже 50 долларов за баррель в текущем году, и на это повлияют не только торговые войны и рост добычи среди участников ОПЕК+,... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:19+0300

2025-04-09T14:19+0300

2025-04-09T14:19+0300

экономика

нефть

сша

китай

иран

опек

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут упасть ниже 50 долларов за баррель в текущем году, и на это повлияют не только торговые войны и рост добычи среди участников ОПЕК+, но и фундаментальные факторы, среди которых - снижение спроса на сырьё в Китае, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Я ожидаю, что уже в этом году цены опустятся ниже 50 долларов за баррель. Вопрос в сроках. Единственным фактором, который сейчас может поддержать цены, это возможное прямое столкновение США и Ирана. Но если США и Иран смогут добиться дипломатического урегулирования конфликта, то это станет дополнительным триггером для падения цен, потому что в таком случае на рынке нефти окажется около 2 миллионов баррелей в сутки легальной иранской нефти, которая будет доступна для импорта не только в Китае", - прокомментировал он. Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг после подписания президентом США Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге в среду цены Brent опустились ниже 61 доллара за баррель, а со 2 апреля они упали уже почти на 20%. По словам Родионова, решение администрации Трампа повысить импортные пошли на китайские товары до 104% усилило риски сценария, при котором цены на нефть опустятся ниже 50 долларов. Связано это с тем, что американские торговые войны наложились на уже сформировавшиеся с начала года "фундаментальные предпосылки для снижения цен". Во-первых, как ожидает в своих прогнозах ОПЕК, спрос на нефть в Китае за 2024-2026 годы суммарно вырастет всего на 900 тысяч баррелей, что соответствует росту только в 2023 году, объяснил эксперт. Это связано с трендом на электромобили и исчерпанием восстановительного роста после ковидных ограничений. Во-вторых, на Ближнем Востоке сформировался большой профицит мощностей, по оценкам минэнерго США, в феврале он достиг 4,8 миллиона баррелей в сутки - это больше, чем вся добыча Ирака. В-третьих, страны Южной Америки, в первую очередь Гайана и Бразилия, существенно увеличили добычу в последние годы и продолжат ее наращивать. А учитывая, что их основные мощности сосредоточены на морских проектах, где основные капзатраты приходятся на этап строительства плавучих установок, их будут эксплуатировать вне зависимости от динамики цен, заключил Родионов.

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нефть, сша, китай, иран, опек