https://1prime.ru/20250409/neft-856511651.html
Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель
Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель - 09.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель
Цены на нефть в мире могут упасть ниже 50 долларов за баррель в текущем году, и на это повлияют не только торговые войны и рост добычи среди участников ОПЕК+,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:19+0300
2025-04-09T14:19+0300
2025-04-09T14:19+0300
экономика
нефть
сша
китай
иран
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут упасть ниже 50 долларов за баррель в текущем году, и на это повлияют не только торговые войны и рост добычи среди участников ОПЕК+, но и фундаментальные факторы, среди которых - снижение спроса на сырьё в Китае, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Я ожидаю, что уже в этом году цены опустятся ниже 50 долларов за баррель. Вопрос в сроках. Единственным фактором, который сейчас может поддержать цены, это возможное прямое столкновение США и Ирана. Но если США и Иран смогут добиться дипломатического урегулирования конфликта, то это станет дополнительным триггером для падения цен, потому что в таком случае на рынке нефти окажется около 2 миллионов баррелей в сутки легальной иранской нефти, которая будет доступна для импорта не только в Китае", - прокомментировал он. Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг после подписания президентом США Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге в среду цены Brent опустились ниже 61 доллара за баррель, а со 2 апреля они упали уже почти на 20%. По словам Родионова, решение администрации Трампа повысить импортные пошли на китайские товары до 104% усилило риски сценария, при котором цены на нефть опустятся ниже 50 долларов. Связано это с тем, что американские торговые войны наложились на уже сформировавшиеся с начала года "фундаментальные предпосылки для снижения цен". Во-первых, как ожидает в своих прогнозах ОПЕК, спрос на нефть в Китае за 2024-2026 годы суммарно вырастет всего на 900 тысяч баррелей, что соответствует росту только в 2023 году, объяснил эксперт. Это связано с трендом на электромобили и исчерпанием восстановительного роста после ковидных ограничений. Во-вторых, на Ближнем Востоке сформировался большой профицит мощностей, по оценкам минэнерго США, в феврале он достиг 4,8 миллиона баррелей в сутки - это больше, чем вся добыча Ирака. В-третьих, страны Южной Америки, в первую очередь Гайана и Бразилия, существенно увеличили добычу в последние годы и продолжат ее наращивать. А учитывая, что их основные мощности сосредоточены на морских проектах, где основные капзатраты приходятся на этап строительства плавучих установок, их будут эксплуатировать вне зависимости от динамики цен, заключил Родионов.
https://1prime.ru/20250409/nefti-856510842.html
сша
китай
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, китай, иран, опек
Экономика, Нефть, США, КИТАЙ, ИРАН, ОПЕК
Эксперт не исключил падения цен на нефть ниже 50 долларов за баррель
Эксперт Родионов: цены на нефть могут упасть ниже $50 за баррель в этом году
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут упасть ниже 50 долларов за баррель в текущем году, и на это повлияют не только торговые войны и рост добычи среди участников ОПЕК+, но и фундаментальные факторы, среди которых - снижение спроса на сырьё в Китае, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Я ожидаю, что уже в этом году цены опустятся ниже 50 долларов за баррель. Вопрос в сроках. Единственным фактором, который сейчас может поддержать цены, это возможное прямое столкновение США и Ирана. Но если США и Иран смогут добиться дипломатического урегулирования конфликта, то это станет дополнительным триггером для падения цен, потому что в таком случае на рынке нефти окажется около 2 миллионов баррелей в сутки легальной иранской нефти, которая будет доступна для импорта не только в Китае", - прокомментировал он.
Цены на нефть Brent перешли к резкому снижению в четверг после подписания президентом США Трампом указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, а также решения восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - ускорить с мая отход от ряда "добровольных" ограничений нефтедобычи. С того момента котировки несколько раз обновляли минимумы с 2021 года. В итоге в среду цены Brent опустились ниже 61 доллара за баррель, а со 2 апреля они упали уже почти на 20%.
По словам Родионова, решение администрации Трампа повысить импортные пошли на китайские товары до 104% усилило риски сценария, при котором цены на нефть опустятся ниже 50 долларов. Связано это с тем, что американские торговые войны наложились на уже сформировавшиеся с начала года "фундаментальные предпосылки для снижения цен".
Во-первых, как ожидает в своих прогнозах ОПЕК, спрос на нефть в Китае за 2024-2026 годы суммарно вырастет всего на 900 тысяч баррелей, что соответствует росту только в 2023 году, объяснил эксперт. Это связано с трендом на электромобили и исчерпанием восстановительного роста после ковидных ограничений. Во-вторых, на Ближнем Востоке сформировался большой профицит мощностей, по оценкам минэнерго США, в феврале он достиг 4,8 миллиона баррелей в сутки - это больше, чем вся добыча Ирака.
В-третьих, страны Южной Америки, в первую очередь Гайана и Бразилия, существенно увеличили добычу в последние годы и продолжат ее наращивать. А учитывая, что их основные мощности сосредоточены на морских проектах, где основные капзатраты приходятся на этап строительства плавучих установок, их будут эксплуатировать вне зависимости от динамики цен, заключил Родионов.
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года