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Добыча нефти в США за неделю сократилась
Добыча нефти в США за неделю сократилась - 09.04.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю сократилась
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, сократилась на 122 тысячи баррелей в сутки - до 13,458 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:38+0300
2025-04-09T17:38+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, сократилась на 122 тысячи баррелей в сутки - до 13,458 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,546 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.
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нефть, мировая экономика, сша, москва
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, МОСКВА
Добыча нефти в США за неделю сократилась
Минэнерго США: добыча нефти за неделю сократилась на 122 тысячи баррелей в сутки
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, сократилась на 122 тысячи баррелей в сутки - до 13,458 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,546 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.
Запасы нефти в США выросли за неделю