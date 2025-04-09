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Добыча нефти в США за неделю сократилась

Добыча нефти в США за неделю сократилась - 09.04.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю сократилась

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, сократилась на 122 тысячи баррелей в сутки - до 13,458 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:38+0300

2025-04-09T17:38+0300

2025-04-09T17:38+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, сократилась на 122 тысячи баррелей в сутки - до 13,458 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,546 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.

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нефть, мировая экономика, сша, москва