https://1prime.ru/20250409/neft-856522931.html

Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос

Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос - 09.04.2025, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос

Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, увеличился на 276 тысяч баррелей - до 396,71 миллиона баррелей, следует из еженедельного... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:43+0300

2025-04-09T17:43+0300

2025-04-09T17:43+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, увеличился на 276 тысяч баррелей - до 396,71 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

https://1prime.ru/20250409/neft-856522585.html

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нефть, сша