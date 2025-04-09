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Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос - 09.04.2025, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос
Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, увеличился на 276 тысяч баррелей - до 396,71 миллиона баррелей, следует из еженедельного... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:43+0300
2025-04-09T17:43+0300
энергетика
нефть
сша
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, увеличился на 276 тысяч баррелей - до 396,71 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
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нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
17:43 09.04.2025
 
Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос

Стратегический резерв нефти в США за неделю вырос на 276 тысяч баррелей

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 4 апреля, увеличился на 276 тысяч баррелей - до 396,71 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Добыча нефти в США за неделю сократилась
17:38
 
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
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