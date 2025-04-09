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Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Нефть дешевеет на данных о запасах в США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают падать на 5% после публикации данных о запасах в США, свидетельствуют данные торгов. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:53+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают падать на 5% после публикации данных о запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,92%, до 59,74 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 5,25% - до 56,47 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 4 апреля выросли на 2,6 миллиона баррелей - до 442,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2,2 миллиона баррелей. Запасы бензина сократились чуть меньше прогноза - на 1,6 миллиона баррелей, до 236 миллионов. А запасы дистиллятов неожиданно снизились – сразу на 3,5 миллиона баррелей, до 111,1 миллиона. Кроме того, добыча в США за предыдущую неделю снизилась на 122 тысяч баррелей в сутки и составила 13,458 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, торги, сша, москва
Экономика, Нефть, Торги, США, МОСКВА
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 59,74 доллара за баррель
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают падать на 5% после публикации данных о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,92%, до 59,74 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 5,25% - до 56,47 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 4 апреля выросли на 2,6 миллиона баррелей - до 442,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2,2 миллиона баррелей.
Запасы бензина сократились чуть меньше прогноза - на 1,6 миллиона баррелей, до 236 миллионов. А запасы дистиллятов неожиданно снизились – сразу на 3,5 миллиона баррелей, до 111,1 миллиона.
Кроме того, добыча в США за предыдущую неделю снизилась на 122 тысяч баррелей в сутки и составила 13,458 миллиона баррелей в сутки.
Запасы нефти в США выросли за неделю