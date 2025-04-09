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Цены на нефть выросли на новостях об отсрочке введения США пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/neft-856529317.html
Цены на нефть выросли на новостях об отсрочке введения США пошлин
Цены на нефть выросли на новостях об отсрочке введения США пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть выросли на новостях об отсрочке введения США пошлин
Мировые цены на нефть перешли к росту на 2% в среду после заявления президента Дональда Трампа о приостановке введения введения "взаимных" пошлин на импорт из... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:54+0300
2025-04-09T21:01+0300
экономика
нефть
цены
пошлины
дональд трамп
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту на 2% в среду после заявления президента Дональда Трампа о приостановке введения введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, следует из данных торгов. По состоянию на 20.44 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,88%, до 64 долларов за баррель, майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,93% - до 60,77 доллара. До заявления Трампа нефть обеих марок дешевела примерно на 5%. Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. В то же время президент сообщил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125% с объявленных во вторник 104%. Китай же с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из Штатов товары с 34% до 84%, передало Центральное телевидение КНР ранее в среду.
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нефть, цены, пошлины, дональд трамп
Экономика, Нефть, цены, пошлины, Дональд Трамп
20:54 09.04.2025 (обновлено: 21:01 09.04.2025)
 
Цены на нефть выросли на новостях об отсрочке введения США пошлин

Цены на нефть выросли на 2% на заявлении Трампа об отсрочке введения пошлин

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту на 2% в среду после заявления президента Дональда Трампа о приостановке введения введения "взаимных" пошлин на импорт из 75 стран, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.44 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,88%, до 64 долларов за баррель, майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,93% - до 60,77 доллара. До заявления Трампа нефть обеих марок дешевела примерно на 5%.
Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
20:40
В то же время президент сообщил, что США повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125% с объявленных во вторник 104%. Китай же с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из Штатов товары с 34% до 84%, передало Центральное телевидение КНР ранее в среду.
 
ЭкономикаНефтьценыпошлиныДональд Трамп
 
 
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