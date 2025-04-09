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В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа

В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T22:42+0300

2025-04-09T22:42+0300

2025-04-09T22:52+0300

экономика

залежи

нефть

газ

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ДУБАЙ, 9 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали. По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях. По заявлению принца Абдельазиз бен Салмана, эти открытия "подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед".

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залежи, нефть, газ