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В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа
В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:42+0300
2025-04-09T22:52+0300
экономика
залежи
нефть
газ
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ДУБАЙ, 9 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали. По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях. По заявлению принца Абдельазиз бен Салмана, эти открытия "подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед".
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залежи, нефть, газ
Экономика, Залежи, Нефть, Газ
22:42 09.04.2025 (обновлено: 22:52 09.04.2025)
 
В Саудовской Аравии объявили об открытии новых залежей нефти и газа

SPA: в Саудовской Аравии объявили об открытии 14 новых залежей нефти и газа

© Saudi AramcoГПЗ в Хараде
ГПЗ в Хараде
© Saudi Aramco
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ДУБАЙ, 9 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали.
По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях.
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По заявлению принца Абдельазиз бен Салмана, эти открытия "подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед".
 
ЭкономикаЗалежиНефтьГаз
 
 
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