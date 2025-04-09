Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/nefti-856510842.html
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года - 09.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года
Мировые цены на нефть падают на 6% в среду, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже 59 долларов, следует из данных... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:08+0300
2025-04-09T14:29+0300
экономика
торги
нефть
brent
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 6% в среду, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже 59 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 14.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,43%, до 59,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,74%, до 56,16 доллара. Минутами ранее котировки падали на 6%, стоимость нефти Brent минимально опускалась до 58,57 доллара.Ранее Китай сообщил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.На рынки продолжают влиять торговые риски. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
https://1prime.ru/20250409/neft-856496863.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, нефть, brent, цены
Экономика, Торги, Нефть, Brent, цены
14:08 09.04.2025 (обновлено: 14:29 09.04.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года

Торги: цена нефти марки Brent опустилась ниже $59 впервые с 4 февраля 2021 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 6% в среду, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже 59 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,43%, до 59,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,74%, до 56,16 доллара. Минутами ранее котировки падали на 6%, стоимость нефти Brent минимально опускалась до 58,57 доллара.
Ранее Китай сообщил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.
На рынки продолжают влиять торговые риски. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
Нефть, добыча
Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире
08:24
 
ЭкономикаТоргиНефтьBrentцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала