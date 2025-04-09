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Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года - 09.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года
Мировые цены на нефть падают на 6% в среду, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже 59 долларов, следует из данных... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:08+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 6% в среду, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже 59 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 14.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,43%, до 59,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,74%, до 56,16 доллара. Минутами ранее котировки падали на 6%, стоимость нефти Brent минимально опускалась до 58,57 доллара.Ранее Китай сообщил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.На рынки продолжают влиять торговые риски. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
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торги, нефть, brent, цены
Экономика, Торги, Нефть, Brent, цены
Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 4 февраля 2021 года
Торги: цена нефти марки Brent опустилась ниже $59 впервые с 4 февраля 2021 года
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 6% в среду, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже 59 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,43%, до 59,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,74%, до 56,16 доллара. Минутами ранее котировки падали на 6%, стоимость нефти Brent минимально опускалась до 58,57 доллара.
Ранее Китай сообщил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.
На рынки продолжают влиять торговые риски. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
Нефть дешевеет на рисках снижения спроса в мире