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Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%

Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5% - 09.04.2025, ПРАЙМ

Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%

Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T03:55+0300

2025-04-09T03:55+0300

2025-04-09T03:55+0300

бизнес

россия

москва

м.видео-эльдорадо

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apple

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо". "М.Видео-Эльдорадо" ... проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам первого квартала 2025 года. За январь-март россияне приобрели 9,3 миллиона устройств на сумму 23,1 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 5%", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. В свою очередь средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тысячи рублей. В количественном выражении лидером стала категория Unbranded - модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства активно покупаются благодаря доступной цене, особенно как вторые наушники или предназначенные для детей. Второе место заняли наушники Redmi, третье - Huawei, далее - Hoco и замыкает топ-5 JBL. В свою очередь в денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте - Samsung, на третьем - Huawei. Четвертую и пятую строчки занимают Marshall и JBL соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, м.видео-эльдорадо, huawei, apple