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Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%
Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:55+0300
2025-04-09T03:55+0300
2025-04-09T03:55+0300
бизнес
россия
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м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо".
"М.Видео-Эльдорадо" ... проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам первого квартала 2025 года. За январь-март россияне приобрели 9,3 миллиона устройств на сумму 23,1 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 5%", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных.
В свою очередь средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тысячи рублей.
В количественном выражении лидером стала категория Unbranded - модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства активно покупаются благодаря доступной цене, особенно как вторые наушники или предназначенные для детей. Второе место заняли наушники Redmi, третье - Huawei, далее - Hoco и замыкает топ-5 JBL.
В свою очередь в денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте - Samsung, на третьем - Huawei. Четвертую и пятую строчки занимают Marshall и JBL соответственно.
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бизнес, россия, москва, м.видео-эльдорадо, huawei, apple
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, М.Видео-Эльдорадо, Huawei, Apple
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%
"М.Видео-Эльдорадо": продажи наушников и гарнитур в России выросли на 5%
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо".
"М.Видео-Эльдорадо" ... проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам первого квартала 2025 года. За январь-март россияне приобрели 9,3 миллиона устройств на сумму 23,1 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 5%", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных.
В свою очередь средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тысячи рублей.
В количественном выражении лидером стала категория Unbranded - модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства активно покупаются благодаря доступной цене, особенно как вторые наушники или предназначенные для детей. Второе место заняли наушники Redmi, третье - Huawei, далее - Hoco и замыкает топ-5 JBL.
В свою очередь в денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте - Samsung, на третьем - Huawei. Четвертую и пятую строчки занимают Marshall и JBL соответственно.