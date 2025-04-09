Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250409/prodazhi-856493910.html
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%
Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:55+0300
2025-04-09T03:55+0300
бизнес
россия
москва
м.видео-эльдорадо
huawei
apple
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856493910.jpg?1744160116
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо". "М.Видео-Эльдорадо" ... проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам первого квартала 2025 года. За январь-март россияне приобрели 9,3 миллиона устройств на сумму 23,1 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 5%", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. В свою очередь средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тысячи рублей. В количественном выражении лидером стала категория Unbranded - модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства активно покупаются благодаря доступной цене, особенно как вторые наушники или предназначенные для детей. Второе место заняли наушники Redmi, третье - Huawei, далее - Hoco и замыкает топ-5 JBL. В свою очередь в денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте - Samsung, на третьем - Huawei. Четвертую и пятую строчки занимают Marshall и JBL соответственно.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, м.видео-эльдорадо, huawei, apple
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, М.Видео-Эльдорадо, Huawei, Apple
03:55 09.04.2025
 
Продажи наушников в России в I квартале выросли на 5%

"М.Видео-Эльдорадо": продажи наушников и гарнитур в России выросли на 5%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года купили 9,3 миллиона пар наушников и гарнитур на 23,1 миллиарда рублей - продажи в денежном выражении выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо".
"М.Видео-Эльдорадо" ... проанализировала рынок наушников и гарнитур в России по итогам первого квартала 2025 года. За январь-март россияне приобрели 9,3 миллиона устройств на сумму 23,1 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 5%", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных.
В свою очередь средняя цена увеличилась на 7% и составила 2,5 тысячи рублей.
В количественном выражении лидером стала категория Unbranded - модели без ярко выраженного бренда. Такие устройства активно покупаются благодаря доступной цене, особенно как вторые наушники или предназначенные для детей. Второе место заняли наушники Redmi, третье - Huawei, далее - Hoco и замыкает топ-5 JBL.
В свою очередь в денежном выражении первую строчку занимает Apple. На втором месте - Samsung, на третьем - Huawei. Четвертую и пятую строчки занимают Marshall и JBL соответственно.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМ.Видео-ЭльдорадоHuaweiApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала