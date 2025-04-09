https://1prime.ru/20250409/svo-856512140.html
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область
Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:38+0300
2025-04-09T14:38+0300
2025-04-09T14:44+0300
спецоперация на украине
александр сырский
всу
курская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на российский регион потребовала длительной и тщательной подготовки, рассказал в беседе с украинским интернет-изданием LB главнокомандующий ВСУ Александра Сырский.Сначала о готовящейся атаке на Курскую область знали лишь четверо, сообщил генерал, не уточняя, о ком именно идет речь, и только за две недели до начала наступления были поставлены в известность командиры украинский подразделений.При этом Сырский подчеркнул, что операция готовилась "очень детально и тщательно", приходилось проводить специальную работу с командным составом, поскольку "были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это".Непосредственно перед началом наступления, по словам генерала, ему пришлось побывать в задействованных частях и объяснять военнослужащим задачи готовящейся операции и почему ее решили проводить именно в Курской области.Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Как сообщал ГШ ВС РФ, к 12 марта российская армия освободила более 86% территории, которую ранее заняли формирования ВСУ. В то же время на отдельных участках фронта части ВС РФ зашли в Сумскую область Украины.
https://1prime.ru/20250408/guevo-856470501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр сырский, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, ВСУ, Курская область
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область
Сырский: командиры ВСУ сомневались в законности наступления на Курскую область
МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на российский регион потребовала длительной и тщательной подготовки, рассказал в беседе с украинским интернет-изданием LB главнокомандующий ВСУ Александра Сырский.
Сначала о готовящейся атаке на Курскую область знали лишь четверо, сообщил генерал, не уточняя, о ком именно идет речь, и только за две недели до начала наступления были поставлены в известность командиры украинский подразделений.
При этом Сырский подчеркнул, что операция готовилась "очень детально и тщательно", приходилось проводить специальную работу с командным составом, поскольку "были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это".
Непосредственно перед началом наступления, по словам генерала, ему пришлось побывать в задействованных частях и объяснять военнослужащим задачи готовящейся операции и почему ее решили проводить именно в Курской области.
Российские военные освободили Гуево в Курской области
Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Как сообщал ГШ ВС РФ, к 12 марта российская армия освободила более 86% территории, которую ранее заняли формирования ВСУ. В то же время на отдельных участках фронта части ВС РФ зашли в Сумскую область Украины.