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"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область
Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:38+0300
2025-04-09T14:44+0300
спецоперация на украине
александр сырский
всу
курская область
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МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на российский регион потребовала длительной и тщательной подготовки, рассказал в беседе с украинским интернет-изданием LB главнокомандующий ВСУ Александра Сырский.Сначала о готовящейся атаке на Курскую область знали лишь четверо, сообщил генерал, не уточняя, о ком именно идет речь, и только за две недели до начала наступления были поставлены в известность командиры украинский подразделений.При этом Сырский подчеркнул, что операция готовилась "очень детально и тщательно", приходилось проводить специальную работу с командным составом, поскольку "были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это".Непосредственно перед началом наступления, по словам генерала, ему пришлось побывать в задействованных частях и объяснять военнослужащим задачи готовящейся операции и почему ее решили проводить именно в Курской области.Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Как сообщал ГШ ВС РФ, к 12 марта российская армия освободила более 86% территории, которую ранее заняли формирования ВСУ. В то же время на отдельных участках фронта части ВС РФ зашли в Сумскую область Украины.
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александр сырский, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, ВСУ, Курская область
14:38 09.04.2025 (обновлено: 14:44 09.04.2025)
 
"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область

Сырский: командиры ВСУ сомневались в законности наступления на Курскую область

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на российский регион потребовала длительной и тщательной подготовки, рассказал в беседе с украинским интернет-изданием LB главнокомандующий ВСУ Александра Сырский.
Сначала о готовящейся атаке на Курскую область знали лишь четверо, сообщил генерал, не уточняя, о ком именно идет речь, и только за две недели до начала наступления были поставлены в известность командиры украинский подразделений.
При этом Сырский подчеркнул, что операция готовилась "очень детально и тщательно", приходилось проводить специальную работу с командным составом, поскольку "были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это".
Непосредственно перед началом наступления, по словам генерала, ему пришлось побывать в задействованных частях и объяснять военнослужащим задачи готовящейся операции и почему ее решили проводить именно в Курской области.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Российские военные освободили Гуево в Курской области
Вчера, 12:50
Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Как сообщал ГШ ВС РФ, к 12 марта российская армия освободила более 86% территории, которую ранее заняли формирования ВСУ. В то же время на отдельных участках фронта части ВС РФ зашли в Сумскую область Украины.
 
Спецоперация на УкраинеАлександр СырскийВСУКурская область
 
 
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