https://1prime.ru/20250409/svo-856512140.html

"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область

"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Знали только четверо". Сырский раскрыл детали вторжения в Курскую область

Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:38+0300

2025-04-09T14:38+0300

2025-04-09T14:44+0300

спецоперация на украине

александр сырский

всу

курская область

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МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины сомневались, законно ли вторжение в Курскую область - для них это был некий "нравственный барьер". Поэтому атака на российский регион потребовала длительной и тщательной подготовки, рассказал в беседе с украинским интернет-изданием LB главнокомандующий ВСУ Александра Сырский.Сначала о готовящейся атаке на Курскую область знали лишь четверо, сообщил генерал, не уточняя, о ком именно идет речь, и только за две недели до начала наступления были поставлены в известность командиры украинский подразделений.При этом Сырский подчеркнул, что операция готовилась "очень детально и тщательно", приходилось проводить специальную работу с командным составом, поскольку "были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это".Непосредственно перед началом наступления, по словам генерала, ему пришлось побывать в задействованных частях и объяснять военнослужащим задачи готовящейся операции и почему ее решили проводить именно в Курской области.Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Как сообщал ГШ ВС РФ, к 12 марта российская армия освободила более 86% территории, которую ранее заняли формирования ВСУ. В то же время на отдельных участках фронта части ВС РФ зашли в Сумскую область Украины.

https://1prime.ru/20250408/guevo-856470501.html

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александр сырский, всу, курская область