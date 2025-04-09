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Трамп подписал указы о расширении использования угля
Трамп подписал указы о расширении использования угля - 09.04.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T00:30+0300
2025-04-09T00:30+0300
2025-04-09T00:30+0300
энергетика
экономика
промышленность
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии.
Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.
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промышленность, сша, дональд трамп, джо байден
Энергетика, Экономика, Промышленность, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп подписал указы о расширении использования угля
Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии.
Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.