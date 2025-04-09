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Трамп подписал указы о расширении использования угля

Трамп подписал указы о расширении использования угля - 09.04.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указы о расширении использования угля

Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T00:30+0300

2025-04-09T00:30+0300

2025-04-09T00:30+0300

энергетика

экономика

промышленность

сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указы о расширении использования угля для производства энергии. Как объявили в Белом доме в ходе церемонии подписания, один из указов касается отмены "дискриминационных подходов" к угольной индустрии, документ разрешает новые договоренности о лизинге и проекты. Другой документ предусматривает защиту работающих угольных шахт от политики прошлой администрации во главе с Джо Байденом, "основанной на ненаучном и нереалистичном подходе" к сокращению использования угля для производства энергии, сообщили в Белом доме.

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промышленность, сша, дональд трамп, джо байден