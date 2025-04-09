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В Финляндии вблизи с российской границей пройдут крупные военные учения

В Финляндии вблизи с российской границей пройдут крупные военные учения - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Финляндии вблизи с российской границей пройдут крупные военные учения

Более 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии весной, в том числе вблизи границы с Россией, сообщают в среду финские сухопутные силы. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T18:56+0300

2025-04-09T18:56+0300

2025-04-09T18:56+0300

военные учения

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Более 20 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии весной, в том числе вблизи границы с Россией, сообщают в среду финские сухопутные силы. "В общей сложности весной будут задействованы более 20 тысяч военнослужащих для выполнения задач по национальной обороне и для совместных действий с войсками альянса. Численность международных войск и техники будет варьироваться в зависимости от конкретных учений", - говорится в сообщении. По словам сухопутных сил, с 24 апреля по 13 мая на западе страны пройдут учения Mighty Arrow 25 с участием 2,6 тысячи военнослужащих, в том числе из Великобритании, Латвии, Эстонии и Германии. Также запланированы учения противовоздушной обороны Mallet Strike 25 (13-22 мая), артиллерийские учения Northern Strike 25 (12-25 мая) и полевые учения Northern Star 25 (26-31 мая) в Лапландии. Общая численность учений составит 6,5 тысячи человек, включая военнослужащих из Швеции и Великобритании. Порядка 3,5 тысячи военнослужащих примут участие в учениях Lively Sabre 25, которые пройдут с 21 по 31 мая в Восточной Уусимаа и Кюменлааксо - в области, граничащей с Россией. Также в Кюменлааксо запланированы маневры Karelian Sword 25 (23 мая - 1 июня). Общая численность учений - 5 тысяч человек, включая военных из Великобритании и США. Некоторые из маневров пройдут при поддержке армейской авиации с участием вертолетов AH-64E британских вооруженных сил. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250405/finlyandiya-856415012.html

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военные учения