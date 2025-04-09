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Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ
Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ - 09.04.2025, ПРАЙМ
Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ
Министр энергетики США Крис Райт совершит свой первый зарубежный визит с момента вступления должность в ОАЭ, открыв тем самым турне по странам Ближнего Востока, | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:55+0300
2025-04-09T17:55+0300
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ДУБАЙ, 9 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт совершит свой первый зарубежный визит с момента вступления должность в ОАЭ, открыв тем самым турне по странам Ближнего Востока, передает в среду эмиратское информационное агентство WAM. В ходе визита министра энергетики США запланированы встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, министром промышленности и высоких технологий Султаном аль-Джабером, министром инвестиций Хасаном ас-Сувейди и другими эмиратскими официальными лицами, а также руководителями эмиратских компаний энергетического сектора. "Существуют значительные возможности для расширения сотрудничества в жизненно важных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и промышленность. Это особенно актуально в свете сближения взглядов на необходимость принятия позитивного и комплексного подхода к энергетическому сектору, обеспечения обильных поставок энергоносителей и диверсификации их источников, расширения использования инструментов и решений искусственного интеллекта и создания новых возможностей, стимулирующих инвестиции в энергетический сектор", - заявил министр промышленности и высоких технологий ОАЭ. Отмечается, что визиту Райта в ОАЭ предшествовал успешный визит в США эмиратской делегации во главе с заместителем правителя Абу-Даби и советником президента по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном в марте. В ходе визита ОАЭ подтвердили свою приверженность увеличению инвестиций в американскую экономику и, в частности, в сферы искусственного интеллекта, передовых технологий, инфраструктуры, промышленности, энергетики и здравоохранения.
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нефть, оаэ, сша, дубай
Экономика, Нефть, ОАЭ, США, Дубай
Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ
WAM: министр энергетики США Крис Райт совершит первый зарубежный визит в ОАЭ
ДУБАЙ, 9 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт совершит свой первый зарубежный визит с момента вступления должность в ОАЭ, открыв тем самым турне по странам Ближнего Востока, передает в среду эмиратское информационное агентство WAM.
В ходе визита министра энергетики США запланированы встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, министром промышленности и высоких технологий Султаном аль-Джабером, министром инвестиций Хасаном ас-Сувейди и другими эмиратскими официальными лицами, а также руководителями эмиратских компаний энергетического сектора.
"Существуют значительные возможности для расширения сотрудничества в жизненно важных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и промышленность. Это особенно актуально в свете сближения взглядов на необходимость принятия позитивного и комплексного подхода к энергетическому сектору, обеспечения обильных поставок энергоносителей и диверсификации их источников, расширения использования инструментов и решений искусственного интеллекта и создания новых возможностей, стимулирующих инвестиции в энергетический сектор", - заявил министр промышленности и высоких технологий ОАЭ.
Отмечается, что визиту Райта в ОАЭ предшествовал успешный визит в США эмиратской делегации во главе с заместителем правителя Абу-Даби и советником президента по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном в марте. В ходе визита ОАЭ подтвердили свою приверженность увеличению инвестиций в американскую экономику и, в частности, в сферы искусственного интеллекта, передовых технологий, инфраструктуры, промышленности, энергетики и здравоохранения.
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