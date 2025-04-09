https://1prime.ru/20250409/wam-856523381.html

Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ

Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ - 09.04.2025, ПРАЙМ

Глава Минэнерго США совершит первый зарубежный визит в ОАЭ

Министр энергетики США Крис Райт совершит свой первый зарубежный визит с момента вступления должность в ОАЭ, открыв тем самым турне по странам Ближнего Востока, | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:55+0300

2025-04-09T17:55+0300

2025-04-09T17:55+0300

экономика

нефть

оаэ

сша

дубай

https://cdnn.1prime.ru/img/82688/00/826880067_0:98:2001:1223_1920x0_80_0_0_01609df611a3978cc7ef99f2d4e6200a.jpg

ДУБАЙ, 9 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт совершит свой первый зарубежный визит с момента вступления должность в ОАЭ, открыв тем самым турне по странам Ближнего Востока, передает в среду эмиратское информационное агентство WAM. В ходе визита министра энергетики США запланированы встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, министром промышленности и высоких технологий Султаном аль-Джабером, министром инвестиций Хасаном ас-Сувейди и другими эмиратскими официальными лицами, а также руководителями эмиратских компаний энергетического сектора. "Существуют значительные возможности для расширения сотрудничества в жизненно важных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и промышленность. Это особенно актуально в свете сближения взглядов на необходимость принятия позитивного и комплексного подхода к энергетическому сектору, обеспечения обильных поставок энергоносителей и диверсификации их источников, расширения использования инструментов и решений искусственного интеллекта и создания новых возможностей, стимулирующих инвестиции в энергетический сектор", - заявил министр промышленности и высоких технологий ОАЭ. Отмечается, что визиту Райта в ОАЭ предшествовал успешный визит в США эмиратской делегации во главе с заместителем правителя Абу-Даби и советником президента по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном в марте. В ходе визита ОАЭ подтвердили свою приверженность увеличению инвестиций в американскую экономику и, в частности, в сферы искусственного интеллекта, передовых технологий, инфраструктуры, промышленности, энергетики и здравоохранения.

https://1prime.ru/20250409/neft-856523218.html

оаэ

сша

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, сша, дубай