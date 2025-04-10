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ФССП обратила в доход РФ акции алкогольных компаний украинских бизнесменов
ФССП обратила в доход РФ акции алкогольных компаний украинских бизнесменов - 10.04.2025, ПРАЙМ
ФССП обратила в доход РФ акции алкогольных компаний украинских бизнесменов
Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:51+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским бизнесменам, финансировавшим ВСУ, сообщили в пресс-службе ФССП РФ. Как уточнили в пресс-службе, приставы главного межрегионального управления ФССП обратили в доход РФ активы финансировавших ВСУ украинских предпринимателей Натальи Бондаревой, Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляки, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами. "Переданы прядка 60 тысяч акций АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", а также 100 % долей в уставных капиталах ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", - говорится в сообщении.
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россия, фссп
ФССП обратила в доход РФ акции алкогольных компаний украинских бизнесменов
В доход РФ обращены акции и доли 5 алкогольных компаний украинских бизнесменов
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Приставы обратили в доход РФ акции и 100% долей пяти алкогольных компаний, включая Великоустюгский ликеро-водочный завод, которые принадлежали украинским бизнесменам, финансировавшим ВСУ, сообщили в пресс-службе ФССП РФ.
Как уточнили в пресс-службе, приставы главного межрегионального управления ФССП обратили в доход РФ активы финансировавших ВСУ украинских предпринимателей Натальи Бондаревой, Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляки, которых Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами.
"Переданы прядка 60 тысяч акций АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", а также 100 % долей в уставных капиталах ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", - говорится в сообщении.
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