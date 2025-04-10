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ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Белгороде
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Белгороде - 10.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Белгороде
В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:03+0300
2025-04-10T13:03+0300
2025-04-10T13:03+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло отключение высоковольтной линии в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики. "Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении. Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА в ЛНР отключилась высоковольтная линия, оставив без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЛНР, ВСУ, Газпром
ВСУ атаковали объект "Газпрома" в Белгороде
МО: ВСУ атаковали распределительный объект "Газпрома" в Белгороде
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород", а также произошло отключение высоковольтной линии в ЛНР, сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики.
"Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород". 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за атаки украинского БПЛА в ЛНР отключилась высоковольтная линия, оставив без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов.
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