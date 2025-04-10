https://1prime.ru/20250410/atory-856535483.html

АТОР рассказала о росте цен на отдых в Турции

АТОР рассказала о росте цен на отдых в Турции - 10.04.2025, ПРАЙМ

АТОР рассказала о росте цен на отдых в Турции

Популярная у россиян Турция в последние 5-6 лет стала увеличивать цены на отдых и уже из бюджетного направления начала переход в более дорогое, сообщил в... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T04:31+0300

2025-04-10T04:31+0300

2025-04-10T04:31+0300

туризм

бизнес

турция

москва

атор

"слетать.ру"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856535483.jpg?1744248687

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Популярная у россиян Турция в последние 5-6 лет стала увеличивать цены на отдых и уже из бюджетного направления начала переход в более дорогое, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Россияне хотят туда, где дешево и хорошо. Если говорить про массовый спрос, то сейчас этому соответствует не так много стран, которые для нас открыты и доступны. По соотношению цена-качество по-прежнему в топе Турция. Хотя постепенно она становится все дороже и дороже. И цены там уже не такие замечательные, как 5-6 лет назад", - сообщил Кобищанов. Он уточнил, что в первом квартале этого года на нее приходится четверть всех бронирований. Как подсчитали для РИА Новости в сервисе "Слетать.ру", средний чек на путешествия в Турцию с перелетом и с заездами с начала июня по конец августа 2025 года на текущий момент увеличился практически на 130,4%, до 265,5 тысячи рублей, в сравнении с аналогичными показателями 2019 года, когда он составлял 115 тысяч рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.

турция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, москва, атор, "слетать.ру"