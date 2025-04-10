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АТОР: каждый второй турист в регионах ходит в офисы турагентств

АТОР: каждый второй турист в регионах ходит в офисы турагентств - 10.04.2025, ПРАЙМ

АТОР: каждый второй турист в регионах ходит в офисы турагентств

Каждый второй турист в российских регионах продолжает ходить в офисы турагентств для покупки путевки, в то время как в Москве уже 70-80% покупают туры... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T07:51+0300

2025-04-10T07:51+0300

2025-04-10T07:51+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Каждый второй турист в российских регионах продолжает ходить в офисы турагентств для покупки путевки, в то время как в Москве уже 70-80% покупают туры дистанционно, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Сегодня общение туриста с турагентом идет в основном в мессенджерах. Но есть и те, кто приходит лично в офисы. Чаще это происходит в регионах, там проще с логистикой. В Москве, пока доедешь до нужной точки, найдешь парковку для машины, уже ничего не хочешь. В регионах в офисы приходит порядка 50% туристов, в Москве – не больше 20-30%", - сказал Кобищанов. При этом он рассказал, что рост онлайн-продаж, когда человек сам собирает тур и оплачивает на сайте, практически остановился. "Тех, кто готов покупать таким образом, не больше 20%. И они в основном бронируют недорогие пакетные туры. Поскольку считают, что, если уже были в каком-то отеле в Геленджике или Анталье и он им понравился, зачем еще выбирать? Три раза кликнул – тур куплен", - пояснил глава туроператора. Кобищанов уточнил, что туристы, которые тратят больше, хотят более проработанное путешествие, поэтому общаются к турагентам. "Это все равно что подбирать мебель, светильники и предметы интерьера в новую квартиру. Чтобы было оптимально, лучше обратиться к дизайнеру. Можно, конечно, найти все самому, затратив много времени и сил, но весьма вероятно, что результат расстроит", - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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туризм, бизнес, россия, москва, геленджик, анталья, атор