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В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS
В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS
В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. В результате крушения погиб он человек, сообщил телеканал CBS News. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:14+0300
2025-04-10T23:14+0300
2025-04-10T23:16+0300
происшествия
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. В результате крушения погиб он человек, сообщил телеканал CBS News."Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15.15 (22.15 мск - ред.) в четверг", - говорится в публикации на сайте телеканала.Согласно кадрам с места происшествия, к месту крушения стянуты несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.
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сша, крушение, вертолеты, погибшие
Происшествия, США, крушение, вертолеты, погибшие
В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS
Полиция США в результате крушения вертолета возле Нью-Йорка погиб один человек
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. В результате крушения погиб он человек, сообщил телеканал CBS News.
"Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15.15 (22.15 мск - ред.) в четверг", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Согласно кадрам с места происшествия, к месту крушения стянуты несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.
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