https://1prime.ru/20250410/krushenie-856571019.html

В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS

В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS

В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. В результате крушения погиб он человек, сообщил телеканал CBS News. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T23:14+0300

2025-04-10T23:14+0300

2025-04-10T23:16+0300

происшествия

сша

крушение

вертолеты

погибшие

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. В результате крушения погиб он человек, сообщил телеканал CBS News."Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15.15 (22.15 мск - ред.) в четверг", - говорится в публикации на сайте телеканала.Согласно кадрам с места происшествия, к месту крушения стянуты несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.

https://1prime.ru/20250402/krushenie-856326972.html

сша

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сша, крушение, вертолеты, погибшие