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Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC
Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC - 10.04.2025, ПРАЙМ
Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC
Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:47+0300
2025-04-10T23:47+0300
2025-04-10T23:47+0300
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC. "Как минимум три человека погибли, на борту было не менее пятерых, в том числе дети", - говорится в сообщении. Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
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сша, нью-йорк, вертолеты, крушение, погибшие
Происшествия, США, Нью-Йорк, вертолеты, крушение, погибшие
Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC
ABC: количество погибших при крушении вертолета близ Нью-Йорка выросло до трех
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC.
"Как минимум три человека погибли, на борту было не менее пятерых, в том числе дети", - говорится в сообщении.
Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
В Гудзон напротив Нью-Йорка рухнул вертолет, передает CBS