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Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC

Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC - 10.04.2025, ПРАЙМ

Число погибших при крушении вертолета в США выросло до трех, передает ABC

Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T23:47+0300

2025-04-10T23:47+0300

2025-04-10T23:47+0300

происшествия

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крушение

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC. "Как минимум три человека погибли, на борту было не менее пятерых, в том числе дети", - говорится в сообщении. Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.

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сша

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сша, нью-йорк, вертолеты, крушение, погибшие