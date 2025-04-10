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Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении
Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении - 10.04.2025, ПРАЙМ
Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении
Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T01:00+0300
2025-04-10T01:00+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию. Посольство РФ в Кении опубликовало в социальной сети X изображение, на котором запечатлен помеченный флагом России человек, который безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся люди - их пометили флагами США, Китая и ЕС. "Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее указала, что США не стали вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями, писал портал Axios. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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мировая экономика, сша, кения, москва, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Кения, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС
01:00 10.04.2025
 
Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении

Маск посмеялся над мемом посольства России в Кении про торговые пошлины

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом российского посольства в Кении про торговые пошлины, которые не затронули Россию.
Посольство РФ в Кении опубликовало в социальной сети X изображение, на котором запечатлен помеченный флагом России человек, который безмятежно лежит на возвышенности, наблюдая за тем, как внизу на пустыре суетятся люди - их пометили флагами США, Китая и ЕС.
"Тарифные войны", - подписало посольство картинку, а Маск прокомментировал этот пост эмодзи смеющегося человека.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее указала, что США не стали вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями, писал портал Axios.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКенияМОСКВАДональд ТрампЕС
 
 
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