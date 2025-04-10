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ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ
Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:44+0300
2025-04-10T12:44+0300
2025-04-10T12:44+0300
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БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника, сообщает издание Spiegel. "Люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят учения по сценарию российского нападения на территорию альянса", - пишет издание. В Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря в Нидерландах до этой пятницы будут задействованы свыше 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. В учениях участвует 8 истребителей германских ВВС Eurofighter. Учения начались ещё 31 марта. В ходе учений отрабатывается поддержка союзных сухопутных войск "в оборонительной борьбе против захватчиков". "Мы надеемся, что такие учения сдержат нашего противника", — приводит Spiegel слова командующего ВВС НАТО из штаб-квартиры в немецком Рамштайне американского генерала Джеймса Хекера. По словам Хекера, цель учений заключается в том, чтобы отработанные навыки никогда не пришлось применять на практике, но при этом НАТО всегда было готово использовать их в случае чрезвычайной ситуации. Примечательно, что в пресс-релизах ВВС стран НАТО словосочетаний наподобие "сценарий нападения России" не встречается.
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северное море, нато, spiegel
Политика, СЕВЕРНОЕ МОРЕ, НАТО, Spiegel
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ
Spiegel: ВВС НАТО проводят учения по отражению "российского нападения"
БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника, сообщает издание Spiegel.
"Люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят учения по сценарию российского нападения на территорию альянса", - пишет издание.
В Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря в Нидерландах до этой пятницы будут задействованы свыше 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. В учениях участвует 8 истребителей германских ВВС Eurofighter. Учения начались ещё 31 марта.
В ходе учений отрабатывается поддержка союзных сухопутных войск "в оборонительной борьбе против захватчиков".
"Мы надеемся, что такие учения сдержат нашего противника", — приводит Spiegel слова командующего ВВС НАТО из штаб-квартиры в немецком Рамштайне американского генерала Джеймса Хекера.
По словам Хекера, цель учений заключается в том, чтобы отработанные навыки никогда не пришлось применять на практике, но при этом НАТО всегда было готово использовать их в случае чрезвычайной ситуации.
Примечательно, что в пресс-релизах ВВС стран НАТО словосочетаний наподобие "сценарий нападения России" не встречается.
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