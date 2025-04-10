Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250410/nato-856549843.html
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ
Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:44+0300
2025-04-10T12:44+0300
политика
северное море
нато
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника, сообщает издание Spiegel. "Люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят учения по сценарию российского нападения на территорию альянса", - пишет издание. В Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря в Нидерландах до этой пятницы будут задействованы свыше 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. В учениях участвует 8 истребителей германских ВВС Eurofighter. Учения начались ещё 31 марта. В ходе учений отрабатывается поддержка союзных сухопутных войск "в оборонительной борьбе против захватчиков". "Мы надеемся, что такие учения сдержат нашего противника", — приводит Spiegel слова командующего ВВС НАТО из штаб-квартиры в немецком Рамштайне американского генерала Джеймса Хекера. По словам Хекера, цель учений заключается в том, чтобы отработанные навыки никогда не пришлось применять на практике, но при этом НАТО всегда было готово использовать их в случае чрезвычайной ситуации. Примечательно, что в пресс-релизах ВВС стран НАТО словосочетаний наподобие "сценарий нападения России" не встречается.
https://1prime.ru/20250409/gaubitsa-856516929.html
северное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северное море, нато, spiegel
Политика, СЕВЕРНОЕ МОРЕ, НАТО, Spiegel
12:44 10.04.2025
 
ВВС НАТО начали учения по отражению "российского нападения", пишут СМИ

Spiegel: ВВС НАТО проводят учения по отражению "российского нападения"

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника, сообщает издание Spiegel.
"Люфтваффе совместно с партнёрами по НАТО проводят учения по сценарию российского нападения на территорию альянса", - пишет издание.
В Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря в Нидерландах до этой пятницы будут задействованы свыше 90 самолетов, вертолетов и БПЛА. В учениях участвует 8 истребителей германских ВВС Eurofighter. Учения начались ещё 31 марта.
В ходе учений отрабатывается поддержка союзных сухопутных войск "в оборонительной борьбе против захватчиков".
"Мы надеемся, что такие учения сдержат нашего противника", — приводит Spiegel слова командующего ВВС НАТО из штаб-квартиры в немецком Рамштайне американского генерала Джеймса Хекера.
По словам Хекера, цель учений заключается в том, чтобы отработанные навыки никогда не пришлось применять на практике, но при этом НАТО всегда было готово использовать их в случае чрезвычайной ситуации.
Примечательно, что в пресс-релизах ВВС стран НАТО словосочетаний наподобие "сценарий нападения России" не встречается.
Удары США по Йемену. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов
Вчера, 15:52
 
ПолитикаСЕВЕРНОЕ МОРЕНАТОSpiegel
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала