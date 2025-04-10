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Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире - 10.04.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 490 тысяч баррелей в сутки - до 103,64 миллиона баррелей в сутки, оценка спроса в 2026... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:52+0300
2025-04-10T19:52+0300
2025-04-10T19:53+0300
экономика
минэнерго сша
мировой спрос на нефть
прогноз
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 490 тысяч баррелей в сутки - до 103,64 миллиона баррелей в сутки, оценка спроса в 2026 году сократилась на 620 тысяч баррелей в сутки - до 104,68 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. В мартовском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 104,13 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 105,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году. При этом, согласно приложенным материалам, была пересмотрена оценка потребления за 2024 год - показатель снизился до 102,74 миллиона баррелей в сутки с 102,86 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце. "Недавно объявленная торговая политика означает, что неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть значительно возросла. Мы ожидаем, что в 2025 году мировое потребление нефти и других жидких видов топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году увеличится на 1 миллион баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
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минэнерго сша, мировой спрос на нефть, прогноз
Экономика, Минэнерго США, мировой спрос на нефть, прогноз
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире
В США снизили прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 г - до 103,64 млн б/с
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 490 тысяч баррелей в сутки - до 103,64 миллиона баррелей в сутки, оценка спроса в 2026 году сократилась на 620 тысяч баррелей в сутки - до 104,68 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
В мартовском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 104,13 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 105,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.
При этом, согласно приложенным материалам, была пересмотрена оценка потребления за 2024 год - показатель снизился до 102,74 миллиона баррелей в сутки с 102,86 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце.
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче, цене и спросу на нефть
"Недавно объявленная торговая политика означает, что неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть значительно возросла. Мы ожидаем, что в 2025 году мировое потребление нефти и других жидких видов топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году увеличится на 1 миллион баррелей в сутки", - говорится в сообщении.