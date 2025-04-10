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Поставки нефти из США в Китай могут полностью остановиться, сообщили СМИ
Поставки нефти из США в Китай могут полностью остановиться, сообщили СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Поставки нефти из США в Китай могут полностью остановиться, сообщили СМИ
Торговая война между Пекином и Вашингтоном грозит полной остановкой поставок американской нефти на китайский рынок, пищет Bloomberg. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:39+0300
2025-04-10T14:39+0300
2025-04-10T14:40+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Торговая война между Пекином и Вашингтоном грозит полной остановкой поставок американской нефти на китайский рынок, пищет Bloomberg."Поставки нефти от мирового лидера в добыче самому большому импортеру скорее всего сократится практически до нуля из-за эскалации торговой войны", — говорится в публикации.В то же время, американские поставки не играют большой роли для Китая, указывает издание со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd. Так, в первые месяцы 2025 года они составили примерно один процент от общего импорта сырой нефти КНР. Но прекращение торговли этим сырьем указывает на общее крушение экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает Bloomberg.Президент США Дональд Трамп 2 апреля распорядился ввести взаимные пошлины на импортные товары из других стран. Базовая ставка составила десять процентов, но для ряда стран предполагались повышенные тарифы, рассчитанные, исходя из торгового дефицита США конкретно с каждой из них.По словам Трампа, десятки стран обратились к Вашингтону с просьбой отсрочить введение пошлин и провести переговоры. Китай же со своей стороны поднял тарифы до 34%, а затем до 84% в ответ на повышение Штатами до 104%. Трамп заявил, что на фоне "неуважения", которое проявил Пекин, США немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.
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мировая экономика, нефть, китай, сша, дональд трамп, bloomberg
Экономика, Мировая экономика, Нефть, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Bloomberg
Поставки нефти из США в Китай могут полностью остановиться, сообщили СМИ
Bloomberg: поставки нефти из США в Китай могут полностью остановиться
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Торговая война между Пекином и Вашингтоном грозит полной остановкой поставок американской нефти на китайский рынок, пищет Bloomberg
.
"Поставки нефти от мирового лидера в добыче самому большому импортеру скорее всего сократится практически до нуля из-за эскалации торговой войны", — говорится в публикации.
В то же время, американские поставки не играют большой роли для Китая, указывает издание со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd. Так, в первые месяцы 2025 года они составили примерно один процент от общего импорта сырой нефти КНР. Но прекращение торговли этим сырьем указывает на общее крушение экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля распорядился ввести взаимные пошлины на импортные товары из других стран. Базовая ставка составила десять процентов, но для ряда стран предполагались повышенные тарифы, рассчитанные, исходя из торгового дефицита США конкретно с каждой из них.
По словам Трампа, десятки стран обратились к Вашингтону с просьбой отсрочить введение пошлин и провести переговоры. Китай же со своей стороны поднял тарифы до 34%, а затем до 84% в ответ на повышение Штатами до 104%. Трамп заявил, что на фоне "неуважения", которое проявил Пекин, США немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.
Названы товары, которые затронет торговая война США и Китая