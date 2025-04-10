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Операции по счетам фонда "Пушкин-всему миру" приостановлены

Операции по счетам фонда "Пушкин-всему миру" приостановлены - 10.04.2025, ПРАЙМ

Операции по счетам фонда "Пушкин-всему миру" приостановлены

Операции по счетам благотворительного фонда "Пушкин-всему миру" и международной ассоциации юристов "Право без границ" американского и российского... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T05:29+0300

2025-04-10T05:29+0300

2025-04-10T05:29+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Операции по счетам благотворительного фонда "Пушкин-всему миру" и международной ассоциации юристов "Право без границ" американского и российского переводчика-пушкиниста Джулиана Генри Лоуэнфельда приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно юридическим документам, переводчик Лоуэнфельд зарегистрировал благотворительный фонд "Пушкин-всему миру" в конце мая 2020 года. По информации сервиса "БИР-Аналитик" фонд занимается "деятельностью в области исполнительских искусств". С 2022 по 2025 год налоговая несколько раз блокировала счета организации из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Последний раз счета фонда были заблокированы в начале марта. Лоуэнфельду также принадлежит международная ассоциация юристов "Право без границ", которую он, согласно правовым документам, зарегистрировал в марте 2017 года. По данным сервиса "БИР-Аналитик", ассоциация занимается "деятельностью профессиональных союзов". Счета объединения блокировались несколько раз с 2022 по 2025 год из-за непредставление налоговой декларации. Операции по ним также последний раз приостановили в начале марта. К тому же, по данным "БИР-Аналитик", Лоуэнфельд занимался "деятельностью в области права" как индивидуальный предприниматель, однако по собственному решению ликвидировал ИП в июне 2021 года, уже после блокировки счетов в феврале этого же года. Согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, с 2024 года у переводчика есть долг в 440 тысяч рублей по кредитным платежам (кроме ипотеки), из которых 414 тысяч - основной долг, а 30 тысяч - исполнительский сбор. Джулиан Генри Лоуэнфельд — американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик. Его называют одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. В 2009 году он перевел и поставил "Маленькие трагедии" Пушкина в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. За свою книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина" в 2010 году Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премии "Петрополь" и стал первым иностранцем, которому она была присуждена. За "выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке" в 2013 году Лоуэнфельд был награжден почетным знаком "За дружбу и сотрудничество" министерством иностранных дел РФ, а также агентством "Россотрудничество". Президент РФ Владимир Путин принял Лоуэнфельда в гражданство РФ в 2019 году.

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общество , финансы, россия, рф, нью-йорк, владимир путин, фссп, мид рф, россотрудничество