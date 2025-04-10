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Киев в Курской области потратил более половины западной помощи

Киев в Курской области потратил более половины западной помощи - 10.04.2025, ПРАЙМ

Киев в Курской области потратил более половины западной помощи

Киев за время "Курской операции" с августа 2024 года потратил более 50% западной помощи 2024 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:16+0300

2025-04-10T10:16+0300

2025-04-10T10:16+0300

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КУРСК, 10 апр – ПРАЙМ. Киев за время "Курской операции" с августа 2024 года потратил более 50% западной помощи 2024 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные группировки "Север". Ранее РИА Новости на основе данных источника группировки войск "Север" сообщало, что украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов (без учета боеприпасов и автомобильной техники), кроме того, более 10 миллиардов Киев должен будет потратить на выплаты за погибших и раненых военнослужащих ВСУ в Курской области. "За время "курской авантюры" украинская армия потеряла не только десятки тысяч солдат, но и истратила свыше 27 миллиардов долларов США", — сообщили в группировке. По подсчетам РИА Новости, данная сумма - это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от стран Запада в 2024 году. "И все это — на участке фронта в 90 километров при общей протяженности в 2 тысячи километров", - сообщил источник. Он уточнил, что по данным группировки войск "Север", особое внимание привлекают потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО. "Эксперты отмечают, что такие высокие потери ставят под вопрос эффективность дальнейшего продолжения операций подобного масштаба", - пояснил источник.-0-

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запад, нато, украина